فيلم عاشق يواصل تصدره للمركز الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم عاشق.. شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024 منافسة قوية بين الأفلام المعروضة التي تنوعت بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والنقاد.



وعلى الرغم من تحقيق بعض الأفلام لإيرادات كبيرة، إلا أن هناك أعمالًا أخرى واجهت صعوبة في جذب الجماهير، مما أدى إلى حدوث تراجع في إيراداتها بشكل ملحوظ، ويرصد الموجز أبرز الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام.

إكس مراتي

فيلم عاشق

في مقدمة الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، جاء فيلم "عاشق"، الذي تمكن من تحقيق أعلى الإيرادات حيث بلغت إيراداته خلال الأسبوع الأول مليون و123 ألف و661 جنيهًا، تبعه في المركز الثاني فيلم "إكس مراتي"، الذي جمع 734 ألف و861 جنيهًا، ويضم نخبة من النجوم مثل أمينة خليل، محمد ممدوح، وهشام ماجد، بإخراج معتز التوني.

فيلم ولاد رزق 3

أما فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" فقد جاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 160 ألف و787 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وآخرون من النجوم، ومن إخراج طارق العريان.

فيلم اللعب مع العيال

بينما حل فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 152 ألف و429 جنيهًا، ويشارك في بطولته محمد إمام وأسماء جلال وحجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

عصابة الماكس

في المركز الخامس، جاء فيلم "عصابة الماكس" الذي حقق 51 ألف و527 جنيهًا، ويضم في بطولته أحمد فهمي وروبي، أما فيلم "جوازة توكسيك" فجاء في المركز السادس بإيرادات 28 ألف و8 جنيهًا، ويشارك فيه ليلى علوي وبيومي فؤاد، محمد أنور، وآخرون من النجوم.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف

في ذيل القائمة، جاء فيلم "أهل الكهف" بإيرادات بلغت فقط 663 جنيهًا، وهو من بطولة خالد النبوي، وآخرون من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، مما جعله مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي.

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