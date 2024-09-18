فيلم عاشق يواصل تصدره لشباك التذاكر.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

فيلم عاشق.. شهد موسم الصيف السينمائي لعام 2024 تنافساً قوياً بين نخبة من الأفلام التي تألقت على شاشات السينما، حيث تميز هذا الموسم بتنوع الأعمال ما بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، ما جذب اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته بعض الأفلام بإيرادات ضخمة، إلا أن البعض الآخر عانى من ضعف الإقبال وتراجع في شباك التذاكر، في السطور التالية، يستعرض الموجز ترتيب الأفلام حسب إيراداتها من الأعلى إلى الأقل.

فيلم عاشق

فيلم "عاشق" تصدر قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الأسبوع الأول من عرضه، محققاً 8 مليون و424 ألف و834 جنيهًا، مما جعله يتصدر السباق السينمائي.

إكس مراتي

فيلم “إكس مراتي”

فيلم "إكس مراتي" جاء في المركز الثاني، بإيرادات ضخمة بلغت 80 مليون و454 ألف جنيهًا،والفيلم يضم نخبة من النجوم أبرزهم أمينة خليل، محمد ممدوح، هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" احتل المركز الثالث، محققاً إيرادات هائلة بلغت 255 مليون و679 ألف و140 جنيهًا، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وآخرون من النجوم، وإخراج طارق العريان.

فيلم “اللعب مع العيال”

فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، جاء في المركز الرابع بإيرادات بلغت 54 مليون و747 ألف و395 جنيهًا، وهو بطولة محمد إمام، أسماء جلال، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

عصابة الماكس

فيلم “عصابة الماكس”

فيلم "عصابة الماكس"حل في المركز الخامس بإيرادات وصلت إلى 28 مليون و875 ألف و121 جنيهًا، الفيلم يضم نخبة من النجوم مثل أحمد فهمي، روبي، ولبلبة.

فيلم “جوازة توكسيك”

فيلم "جوازة توكسيك" جاء في المركز السادس، محققاً إيرادات بلغت 9 مليون و430 ألف و165 جنيهًا، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم ليلى علوي وبيومي فؤاد.

أهل الكهف

فيلم “أهل الكهف”

أما فيلم "أهل الكهف" فقد جاء في ذيل القائمة بإيرادات ضعيفة بلغت 3 آلاف و66 جنيهًا فقط، ما جعله مهدداً بالسحب من دور العرض، الفيلم من بطولة خالد النبوي، وآخرون من النجوم، ويستند إلى رواية الكاتب الكبير توفيق الحكيم.

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