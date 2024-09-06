فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور وهداية في يوم مبارك

تعتبر قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل الالتزام بها لفضلها الكبير, يبدأ وقت قراءة السورة من غروب شمس يوم الخميس ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، وفقًا لما نص عليه العلماء مثل الشافعي -رضي الله عنه-.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أكدت الأحاديث النبوية الشريفة على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة, وتوضحها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية:

حُفظ قارئ العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف من فتنة المسيح الدجال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»، وهو ما يعكس أهمية السورة في الحماية الروحية.

تضئ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قلب القارئ بنور الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء». تبرز هذه الأحاديث مكانة السورة في منح النور والهداية.

سورة الكهف

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يبدأ وقت قراءة سورة الكهف من غروب شمس يوم الخميس وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة, أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن قراءة السورة خلال هذا الوقت مستحبة لما فيها من فضل وأجر، بناءً على الأحاديث النبوية.

وأضاف الدكتور جمعة، في أحد المجالس العلمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق», لذلك، ينصح بقراءة السورة إما في ليلة الجمعة أو في يومها لضمان الحصول على بركة النور التي تأتي مع قراءتها.

سورة الكهف

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مشيرًا إلى ما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة حول هذا الموضوع.

ونقل الأزهر عبر حساباته الرسمية أن قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة تعطي نورًا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

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