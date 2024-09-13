تعرف على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وافضل وقت لقراءتها

فضل قراءة سورة الكهف.. تعتبر سورة الكهف من السور التي يُستحب قراءتها يوم الجمعة، وهي واحدة من السنن التي يشجع عليها الإسلام, ويحرص العديد من المسلمين على قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون كل تفاصيل فضلها والأوقات المثلى لقراءتها, لذا توضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها, ورأي الأئمة في فضلها وقصة أصحاب الكهف.

فضل قراءة سورة الكهف

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، بناءً على الأحاديث النبوية التي تبين فضلها.

وذكر المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحديث النبوي الذي رواه أبو سعيد الخدري، والذي يقول: "من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق" [رواه الدارمي].

كما جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

سورة الكهف

توقيت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أوضح المركز أنه يستحب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة، التي تبدأ من غروب شمس يوم الخميس وتنتهي بغروب شمس يوم الجمعة, مشيرًا إلى أن قراءة السورة تكون مستحبة في هذا الوقت، كما نص على ذلك الإمام الشافعي.

عجائب سورة الكهف

حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف وخصوصاً الآيات العشر الأخيرة منها، للحماية من فتنة الدجال, وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال".

وتُعَدُّ سورة الكهف أيضًا وقاية من أربع فتن رئيسية يواجهها الإنسان في الدنيا: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، وفتنة الملك، والتي تتجلى جميعها في شخصية الدجال.

سورة الكهف

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف

بينت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك" أن قراءة سورة الكهف تبدأ من بعد مغرب يوم الخميس وحتى مغرب يوم الجمعة, وأوصى الشيخ محمد عبد السميع بأن الدعاء بعد قراءة سورة الكهف مستحب، وخصوصاً بعد أداء الطاعات.

أشار الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها مستحبة وفقاً لجماهير الفقهاء, مضيفًا أن قراءة السورة قبل صلاة الجمعة تكون أفضل لضمان أداء السنة على أكمل وجه.

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تنير لقارئها ما بين الجمعتين، وبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة هو الوقت الشرعي لقراءتها.

قصة أصحاب الكهف

تروي قصة أصحاب الكهف عن مجموعة من الفتيان الذين لجأوا إلى كهف هرباً من فتنة دينهم في زمن عبادة الأصنام, ونالوا بركة الله وحمايته، وبقوا نائمين في الغار لثلاثمائة وتسع سنوات، وحين استفاقوا لم يعرفوا حقيقة الزمن الذي مر عليهم, وتعكس القصة أهمية الثبات على الإيمان وتوضح قيم الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر، لتكون نموذجاً يحتذى به في الإيمان والثبات.

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