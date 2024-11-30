هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلى البيت؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلى البيت؟.. سؤال يدور في أذهان العديد من المواطين عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية، حول حكم الصلاة في منزل يقتني صاحبه كلبًا، باعتباره من المخلوقات التي تثير الجدل كثيرًا بين المسلمين خاصة في من ناحية الطهارة وصحة اقتنائها للرفقة.

وبالتالي فإن أكثر الأسئلة التي تتراود في أذهان الجميع هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلى البيت؟، وأيضًا هل تصح الصلاة إذا أتى وقتها وهو يقتني كلبًا؟ وتم توجيه ذلك السؤال إلى دار الإفتاء المصرية التي بدورها أجابت عنه بشكل تفصيلي وهو ما يعرضه الموجز عبر التقرير التالي:

هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلى البيت؟

وحسم الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول حكم تربية الكلاب بالمنزل، وذلك من خلال رده على سؤال يقول: هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلي البيت؟.

وقال أمين الفتوى: العلماء لهم في ذلك كلام، وخاصة المالكية، بيقولوا إن القضية في إيذاء الكلاب للناس وكذلك النباح الذى يزعج الناس، وكذلك طرد الملائكة ترهيب شرعي من أذى الناس بالكلاب، فالكلاب لا تمنع الملائكة من دخول البيت.

ومن ناحية أخرى وبسؤال آخر، حول حكم الصلاة في منزل به كل، إذ أجاب على هذا السؤال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك بهذه الإجابة قائلًا: «إن المالكية يقولوا أن تربية الكلاب ليست محرمة، ويقولوا أن ملائكة الرحمة لا تدخل مكان فيه كلب بشرط ألا يكون كلب صيد أو حراسة، والإفتاء تتخير هذا الرأي».

واستكمل حديثه أنه لا مانع في اقتناء كلب داخل المنزل لكن يفضل وضعه في مكان خاص به سواء السطح الخاص بالمنزل او الحديقة او شرفة المنزل وان لم يتوفر اي من هذا فيجب الحرص الا يتجول في ركن الصلاة داخل المنزل

الخلاف بين العلماء في طهارة الكلب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يوجد خلاف بين العلماء في كون الكلب طاهرا ام نجسا لكن الملائكة يرونه طاهرا ماعدا لعابه فيجب تجنب ملامسة اللعاب اثناء اطعامه او ملاعبته ويمكن تحديد ملاعبة الكلب بملابس معينة تقوم بخلعها عندما يحين وقت الصلاة.

دار الإفتاء

حكم العمل بمكان به كلاب

ورد الشيخ محمد عبد السميع في مقطع فيديو له على موقع يوتيوب انه لا مانع في العمل والصلاة في مكان به كلاب الا اذا وصل مكان الصلاة جزء من لغاب او بول الكلب او عرقه ,فلا تصح كون الطهارة الخاصة المكان احدى الشروط الاساسية لصحة الصلاة

واكمل قوله :لو لعق الكلب ثيابك أو مكان يدك أو أى جزء من جسدك فاغسله فقط، إنما يغسل الشيء سبعًا لو كان إناءً وأراد الإنسان أن يستخدمه فليس عليك شيء فى أن تصلي فى مكان به كلاب".

حكم الصلاة اذا قام الكلب بلعق شخص متوضئ

واوضح الشيخ انه يوجد خلاف بين العلماء عن وضع المتوضئ اذا تم لعق جزء من بدنه من قبل كلب واضاف في فحوى الاجابة :أن المكان الذى لم ياتى فيه الكلب ويضع فيه لعابه فعليك أن تتوضأ إذا لمس جسدك أو تغسل موضع المكان الذى تصلى فيه إذا لمس ثيابك سبعا إحداهن بالتراب أو ما يحل محل التراب لأن لعاب الكلب نجس أما جسده وذاته طاهر وذلك عند المالكية، أما إذا كان الكلب لعق فى المكان الذى تصلى فيه فأصبح المكان متنجسا فإذا لعق فى مكان غير الذى تصلى فيه فليس فى ذلك نجاسة.

وختم فتواه :أنه إذا كنت لمست الكلب وكانت يدك مبلولة أو رطبة وكان جسد الكلب رطب فانتقلت لك نجاسته عند من يقول أن جسم الكلب فيه نجاسة فيجب عليك ان تتوضأ احتياطًا وخروجًا من الخلاف ولا داعى للغسل

إقرأ أيضًا:

هل يجوز الجمع والقصر في السفر أكثر من ثلاث أيام؟.. دار الإفتاء ترد

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر



