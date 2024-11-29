موعد أذان المغرب اليوم.. أمر الله -تعالى- بالصلاة في وقتها، وفرضها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, قال في كتابه العزيز على لسان نبي الله إبراهيم -عليه السلام-: "رَبِّ اجعلني مقيماً للصلاة ومن ذريتي" (إبراهيم: 40), ومع قرب غروب الشمس يتساءل الكثير من الناس عن موعد أذان المغرب اليوم, لأداها في وقتها.

تعتبر الصلاة فريضة عظيمة، ولا يقتصر فضلها على كونها عبادة، بل تتحقق بها صلة قوية بين العبد وربه, وفي القرآن الكريم، ذكرت آيات عدة تحث على المحافظة عليها كسبب للسعادة الأخروية، مثل قوله تعالى: "الذين هم على صلاتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون" (المؤمنون: 9-11).

يعد الأذان من أهم الشعائر الإسلامية، وهو فرض كفاية على المسلمين, يساعد في دعوة المؤمنين لأداء الصلاة في وقتها، مما يعزز من ارتباطهم بالمساجد وفي أداء العبادة.

مواقيت الصلاة اليوم مدن مصر

تختلف مواقيت الصلاة بين المدن المصرية، وتسعرض جريدة “الموجز” مواقيت الصلاة في بعض منها لهذا اليوم:

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة:

الفجر: 5:00

الظهر: 11:43

العصر: 2:35

المغرب: 4:55

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية:

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر

الفجر: 5:06

الظهر: 11:48

العصر: 2:38

المغرب: 4:57

العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان:

الفجر: 4:46

الظهر: 11:37

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية:

الفجر: 4:57

الظهر: 11:39

العصر: 2:30

المغرب: 4:50

العشاء: 6:12

دعا الله -تعالى- في القرآن الكريم المؤمنين إلى إقامة الصلاة، ووصفها بأنها من أفضل الأعمال التي تجلب السعادة في الدنيا والآخرة, قال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ" (آل عمران: 133), في هذه الآية، دعا الله المؤمنين إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، وتعد الصلاة من أعظم هذه الأعمال, كما أكدت السنة النبوية الشريفة على أهميتها.

اقرأ أيضًا: نتيجة قرعة الحج السياحي هذا العام.. التفاصيل كاملة

ساعة الاستجابة.. أدعية يوم الجمعة مستحبة للرزق والمغفرة.. اللهم تقبل