دار الإفتاء.. الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة 1446 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا، وأن يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري سيكون أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وجاء ذلك بعد استطلاع هلال الشهر الجديد وفقًا للإجراءات الشرعية والعلمية التي تقوم بها دار الإفتاء في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنشر الموجز اعلان دار الإفتاء المصرية عن استطلع شهر جمادي الآخرة.

الإفتاء المصرية.. استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة

قامت اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 من شهر جمادى الأولى، الموافق 1 ديسمبر 2024 ميلاديًا، وقد أُجريت عمليات الاستطلاع باستخدام وسائل علمية متطورة تضمن الدقة، بالإضافة إلى الاعتماد على الرؤية الشرعية من قبل اللجان المختصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء المصرية..أهمية دعاء رؤية الهلال

من السنة النبوية الشريفة ترديد دعاء رؤية الهلال في بداية كل شهر هجري، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند رؤية الهلال قائلًا:

"اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" رواه الترمذي وحسنه.

وينبغي على المسلمين اغتنام هذه المناسبة للتوجه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، سائلين التوفيق لما يحبه ويرضاه.

غرة شهر جمادي الآخر

الإفتاء المصرية..بداية شهر جمادى الآخرة

تعد بداية شهر جمادى الآخرة فرصة للتأمل والتخطيط لما هو قادم في حياة المسلمين، فهو شهر من الأشهر القمرية التي ترتبط بالعديد من الأحداث التاريخية والدينية، ويُعتبر تحري الهلال من المظاهر الإسلامية البارزة التي تؤكد ارتباط المسلمين بالتقويم الهجري، الذي يعكس جزءًا كبيرًا من هويتهم الدينية والثقافية.

دعوة للمشاركة في إحياء السنة

تدعو دار الإفتاء جميع المسلمين إلى الالتزام بالسنة النبوية في استقبال الأشهر الهجرية بالدعاء والتفاؤل، وإلى تعزيز الوعي بأهمية التقويم الهجري في حياتهم اليومية، وكما تشجع الدار المسلمين على متابعة الفعاليات الدينية التي تُقام في المناسبات المرتبطة بالشهور الهجرية.

بهذا، تُذكِّر دار الإفتاء المصرية بأهمية الاحتفال ببدايات الأشهر الهجرية كجزء من الحفاظ على الهوية الإسلامية، مع التأكيد على أهمية دعاء رؤية الهلال كجزء لا يتجزأ من هذه الطقوس الروحية.

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