الافتاء توضح.. حكم تعليق صور المتوفى للتماس الدعاء له بالرحمة

حكم تعليق صور المتوفى.. تعد الصور من الوسائل التي قد يستخدمها البعض لتخليد ذكرى أحبائهم المتوفين، وفي بعض الأحيان يعلق البعض صور المتوفى في منزله تلمسًا للدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومع ذلك، يثار تساؤل حول حكم تعليق صور المتوفى لهذا الغرض في الشريعة الإسلامية، وهل يُعد ذلك أمرًا جائزًا أم لا؟ في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز رأي علماء الدين في هذا الموضوع، وفقًا لما ورد عن علماء كبار في الأزهر الشريف.

حكم تعليق صور المتوفى

هل يجوز تعليق صور المتوفى تلمسًا للدعاء له بالرحمة؟

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمفتي السابق، عن هذا السؤال قائلاً: إنه لا حرج في تداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها سواء للإنسان أو الحيوان، طالما أنها لا تتضمن المضاهاة لخلق الله التي ورد الوعيد بشأنها في الأحاديث النبوية، و التصوير الفوتوغرافي لا يعد محرمًا لأنه لا يحقق المضاهاة لخلق الله، بل هو مجرد "حبس للظل" ولا يعتبر تصويرًا بالمفهوم المحرم.

وأفاد الدكتور علي جمعة أنه يجوز تعليق صور المتوفى (كالوالدين مثلاً) في المنزل للهدف النبيل، وهو التماس الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، بشرط أن تكون الصور محتشمة، وأضاف أن كون الصور كاملة أو غير كاملة لا يشكل مانعًا شرعيًا، وبالتالي ليس هناك مانع من ذلك.

كما أشار إلى أن قراءة القرآن على المتوفى، وخاصة سورة يس، تعتبر من أفضل الأعمال التي تساهم في تهوين القبر على الميت وتجلب الرحمة والمغفرة من الله، وهو أمر جائز شرعًا.

حكم تعليق صور المتوفى

دعاء للمتوفى

أفضل دعاء للمتوفى هو الدعاء الذي يواسيه في قبره ويسهم في تخفيف حسابه، ويرجى أن يكون مستجابًا بإذن الله، و من أبرز الأدعية التي يُستحب الدعاء بها للمتوفى:

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب.

اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، واغفر لنا ولهم ولعائلاتنا ولجميع المسلمين.

اللهم نور قبره، ووسع مدخله، واجعل الجنة مستقره ومأواه.

اللهم اجعل عمله في ميزان حسناته، واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واجعل الجنة مثواه.

حكم تعليق صور المتوفى

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