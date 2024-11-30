دعاء الفجر.. أفضل أدعية تقال في وقت الفجر اليوم السبت

يبحث المسلمون دائماً عن دعاء وقت الفجر اليوم السبت 30-11-2024 وذلك عبر محركات البحث جوجل، من أجل جلب البركة للصحة والرزق، فإن القيام لصلاة الفجر يجعلك تبدأ يومك بطاعة الله عز وجل مما يجعله يومًا ناجحًا ومثمرًا، لذا، سيعرض لكم الموجز في هذا التقرير دعاء الفجر.

دعاء وقت الفجر اليوم

أهم أدعية الفجر

اللهُم دعوات قلبِي وأنت أعلم بها، اللهُم إجابتك، اللهُم أيامًا كما نُحب، وهمًا لايبقى وفرحة ليس لها أي انتهاء اللهُم أمنياتنا التي ننتظرها.

‏ربي لاتجعل للحزن مكانًا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها، إستيقظوا ورتبوا أمنياتكم في الفجر، فصلاة الفجر غنيمة لاتعادلها غنائم الدنيا.

‏اللهم نسألك همًّا راحلًا ويومًا رائعًا وقلبًا مُطمئنًا ورزقًا كثيرًا وتيسيرًا لأمورنا.

اللهم أعطنا خير الأقدار واكفنا شرها، اللهم هب لنا قلوبًا آمنه مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا، اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان، اللهم علِّق قلوبنا برجائك، وأمنع رجاءنا عمن سواك، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها.

اللَّهُمَّ إنِّي تركتُ لتدبيركَ كُلَّ مَا يتلهَّف لهُ قَلبي فأنتَ أكرمُ مَن يَأتيني بِه اللهم أرِني عجائب قدرتك في جَبري ونصري وإرضائى.

اللهم استجابه لما في قلوبنا إذا كان خيرًا لنا وإجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك

دعاء الفجر اللهم استجابه.

دعاء قصير لصلاة الفجر

‏اللهّم لا تكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع ولا تحوجنى إلاّ لكَ يا أكرم الأكرمين واغنني بك وحدك يارب العالمين.

ﺃﺳًﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ في فجر هذا اليوﻡ ﺃﻥٌ ﻳّﺠَﻌﻞ ﻣﻦٌ ﺻلاﺗُڪﻢ ﺭﺍﺣًﺔ ﻟﻠــﻘَﻠــﺐّ ﻭِﻣﻦٌ ﺗُﻮِﺑّﺘُڪﻢ ﻏّﻔُﺮﺍﻥٌ ﻟﻠـــﺬٌﻧٌﺐّ ﻭِﻣﻦٌ ﺗُﺴًﺒّﻴّﺤًڪﻢ ﺗُﻔُﺮﻳّﺠَﺎ ﻟﻠــڪﺮﺏّ وﺃﻥٌ ﻳّــﻀـﻲّﺀ ﻟـڪـﻢ ﻧٌﻮِﺭﺁ ﺑّڪﻞ ﺩُﺭﺏ.

ندعوك يا ربي ان لا تجعل للحزن مڪانًا في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك يا ارحم الراحمين ‏يا رب العالمين.

دعاء الفجر اليوم السبت

مع هدوء الفجر؛ اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم إلهمني إبتسامة لا تغيب، وصبرًا لا ينفذ وروحًا بِك متعلقه وحمدًا لك لا ينقطِع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فأستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشرَّنا بما يفرح القلوب.

‏اللهّم لا تكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع ولا تحوجنى إلاّ لكَ يا أكرم الأكرمين واغنني بك وحدك يارب العالمين.

ﺃﺳًﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ في فجر هذا اليوﻡ ﺃﻥٌ ﻳّﺠَﻌﻞ ﻣﻦٌ ﺻلاﺗُڪﻢ ﺭﺍﺣًﺔ ﻟﻠــﻘَﻠــﺐّ ﻭِﻣﻦٌ ﺗُﻮِﺑّﺘُڪﻢ ﻏّﻔُﺮﺍﻥٌ ﻟﻠـــﺬٌﻧٌﺐّ ﻭِﻣﻦٌ ﺗُﺴًﺒّﻴّﺤًڪﻢ ﺗُﻔُﺮﻳّﺠَﺎ ﻟﻠــڪﺮﺏّ وﺃﻥٌ ﻳّــﻀـﻲّﺀ ﻟـڪـﻢ ﻧٌﻮِﺭﺁ ﺑّڪﻞ ﺩُﺭﺏ.

ندعوك يا ربي ان لا تجعل للحزن مڪانًا في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك يا ارحم الراحمين ‏يا رب العالمين.

مع هدوء الفجر؛ اللهُم فرحة تزيل الهُموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُم إلهمني إبتسامة لا تغيب، وصبرًا لا ينفذ وروحًا بِك متعلقه وحمدًا لك لا ينقطِع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فأستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشرَّنا بما يفرح القلوب.

دعاء الفجر

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