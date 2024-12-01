حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

قراءة القرآن في السر.. قراءة القرآن هي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وتعد وسيلة للتواصل الروحي مع الخالق، ومع تعدد الأساليب التي يمكن من خلالها قراءة القرآن، يطرح الكثيرون تساؤلات حول حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه، خاصة في ظل انشغال البعض بقراءة القرآن أثناء القيام بأنشطة أخرى أو في أوقات تحتاج إلى الهدوء والتركيز،

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، إجابة دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه موضحة الحكم الشرعي المرتبط بهذه الممارسة، مع التأكيد على فضل تلاوة القرآن وطريقة القراءة الصحيحة.

قراءة القرآن في السر

حكم قراءة القرآن في السر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا مفاده: "هل يثاب الإنسان عند قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه؟"

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن ما يُمارَس في هذه الحالة ليس قراءة فعلية، بل هو مرور للقرآن على القلب ويُعد من الذكر القلبي الذي يُثاب عليه الشخص.

وأوضح ممدوح أنه في القراءة الحقيقية يجب تحريك الشفتين، وإسماع النفس، وفقًا للفقه الشافعي، أما المالكية فيرون أن تحريك الشفتين فقط يكفي. وأكد في فيديو نشرته دار الإفتاء على يوتيوب أن الحد الأدنى للقراءة هو تحريك الشفتين.

وأشار إلى أن إمرار القرآن على القلب لا يُعتَبر قراءة تُؤجر عليها، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها..".

قراءة القرآن في السر

حكم قراءة القرآن بنيّة الثواب والهبة للميت

في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء حول جواز قراءة القرآن بنية الثواب والهبة للميت، فأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن ذلك جائز. يمكن للمسلم أن يقرأ القرآن بنية الثواب والهبة للميت وأيضًا لنفسه في نفس الوقت، وأضاف أن هذه تعتبر "تجارة مع الله"، ويمكنه أن يهب ثواب القرآن لعدة أشخاص من خلال الدعاء قبل القراءة، مثل "اللهم هب هذا الثواب لفلان وفلان"، دون أن يؤثر ذلك على ثوابه الشخصي.

قراءة القرآن في السر

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

أما بشأن سؤال "هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟"، فأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن في أي حال ما عدا قراءة القرآن من المصحف، ففي هذه الحالة يلزم الوضوء لأنه لا يجوز لمس المصحف إلا للمطهرين، وأوضح أنه إذا كان الشخص يتعلم أو يُعلم القرآن، فيجوز له إمساك المصحف دون وضوء استنادًا إلى رأي المالكية في هذا الموضوع.

قراءة القرآن في السر

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