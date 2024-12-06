ننشر رد دار الإفتاء المصرية على حكم حلق شعر المولود

تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالاً يتناول حكم حلق شعر المولودة الأنثى، وما إذا كان هناك اختلاف في حكم ذلك بالنسبة للمولود الذكر.

وفي إجابتها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن حلق شعر المولود في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة، هو أمر مستحب، دون وجود تمييز بين الذكر والأنثى في هذا الحكم.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية إجابة دار الإفتاء المصرية على هذا الأمر بشكل تفصيلي.



السيدة فاطمة تصدقت بوزن الشعر فضة

وقامت دار الإفتاء المصرية باستكمال إجابتها، مؤكدة أنه ورد عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قامت بوزن شعر أبناءهاالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بوزن هذا الشعر فضة، كما هو مذكور في "الموطأ" للإمام مالك.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كانت هناك مخاوف من إلحاق الضرر برأس المولود أو تعرضه للأذى، فيفضل عدم حلق الشعر حينئذٍ، لتفادي أي أذى، ويتم تقدير وزن الشعر والتصدق بوزنه.

حلق شعر الطفل

التصدق بوزن الشعر

وأكدت دار الإفتاء المصرية بأنه اتفق معظم الفقهاء، بما في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، على أن حلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع والتصدق بوزنه يعد مستحبًا، استنادًا إلى الأحاديث التي تشير إلى ذلك.

ومن ناحية أخرى، يرى الحنفية أنه مستحب أيضًا، ولكن يعتبرونه مباحًا وليس واجبًا أو سنة، حيث أن السنة عندهم لها مرتبة أعلى من المستحب، لكون النبيصلى الله عليه وسلم كان يلتزم بها بشكل متواصل، في حين أن المستحب والمندوب قد لا يكون له نفس القدر من الالتزام.



استحباب حلق شعر المولود في اليوم السابع



وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الرأي المختار هو استحباب حلق شعر المولود في اليوم السابع، سواء كان ذكرًا أو أنثى، والتصدق بوزنه ذهبًا أوفضة لمن يقدر على ذلك.

حلق شعر الطفل

ومع ذلك، إذا كانت هناك مخاوف من الضرر، فإن الأفضل هو ترك الحلق، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وفي هذه الحالة يقدر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

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