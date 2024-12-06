فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. من الأجر العظيم إلى قضاء الحوائج

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يعد يوم الجمعة من أعظم الأيام التي منحها الله تعالى للمسلمين، وهو يوم مبارك يحمل في طياته الكثير من الفضائل، وتتضاعف فيه الأجر والثواب، ويزداد فضل الأعمال الصالحة، وأبرزها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وحول فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا", كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليَّ صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها عشرًا" (رواه مسلم).

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وفي يوم الجمعة، يتضاعف الصلاة على النبي، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ".

ثواب الصلاة على النبي يوم الجمعة

تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك من أفضل القربات إلى الله، وهي سبب في رفع الدرجات وزيادة الحسنات، وتستعرض جريدة “الموجز” فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.

أهم فضائل الصلاة على النبي في يوم الجمعة

أجر الصلاة على النبي يوم الجمعة عظيم، فمن فضل الصلاة عليه في هذا اليوم ما يلي:

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

يُكتب للمصلي عشر حسنات. يرتفع المصلي بعشر درجات. يُغفر له عشر سيئات. تسبب شفاعة النبي له يوم القيامة. تحقق الأمان للمصلي من الهموم. تُصلي الملائكة على المصلي. تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى. تساعد في استجابة الدعاء إذا ختم بها. تُبعد المسلم عن البخل. تفتح أبواب البركة. تُثبت قدم المسلم على الصراط يوم القيامة.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة مئة مرة

وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه مئة مرة في يوم الجمعة تفتح أبواب النفع والخير، وورد في الحديث الشريف أن من يصلي على النبي مئة مرة في يوم الجمعة، يُقضى له مئة حاجة: سبعين منها في الآخرة، وثلاثين في الدنيا، ويُوكل الله له ملكًا يدخل قبره كالهدايا، ويُخبر النبي باسمه ليكتب في صحيفة بيضاء.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة ألف مرة

حث العلماء على الإكثار من الصلاة على النبي، وخاصة في يوم الجمعة, وورد في الأحاديث أن الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم، كأن يصلي عليه ألف مرة، يساهم في البراءة من النار، كما ذكر الإمام السخاوي عن رجل صالح كان يكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، حتى وجدوا رقعة تحت رأسه مكتوبًا فيها "براءة من النار".

الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

ويعد الإكثار من الصلاة على النبي من أقوى الأسباب لقضاء الحوائج, وثبت أن الصلاة على النبي ترفع الكرب، وتزيل الهم والغم، وتجلب الفرج، كما ورد في حديث عن أبي بن كعب، أن رسول الله قال: "من صلى عليّ مائة مرة في يوم الجمعة، قضى الله له مائة حاجة"، إذ يمكن للمسلم أن يجعل الصلاة على النبي وسيلة لرفع البلاء وتحقيق مراده.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

كيفية الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

ووردت بالعديد من الأحاديث فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، خاصة التي توضح كيفية الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، ومنها ما رواه الترمذي عن أوس بن أوس، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة عليّ فيه"، كما ورد عن الصحابي أبي بن كعب أنه قال: "من أكثر الصلاة على النبي، تكفيه همومه".

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