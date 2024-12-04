دعاء قضاء الحاجة السحري .. ردده الآن ولن يخيب أملك

دعاء قضاء الحاجة، يعتبر من أكثر الادعية، التي يلجأ اليه الكثيرون لجلب البركة وتحقيق الأماني.

وهناك دعاء سحري يقال إنه إذا تم ترديده بإيمان وصدق، يقضي الله به حاجتك وييسر أمورك، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قضاء الحاجة، الذي يعتبره البعض مفتاحًا لتحقيق الرغبات وتيسير الأمور، فلتردده الآن بتوكل على الله، ولعلَّ الله يفتح لك أبواب الخير والرزق.

دعاء قضاء الحاجة

ما هو دعاء قضاء الحاجة؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال الدعاء الذي إذا قاله المسلم تقضى حاجته التي يتمناها، فقد أكد جمعه أن الدعاء ليس مجرد كلمات تقال، بل هو تواصل روحي مباشر مع الله، يجب أن يكون مصحوبًا باليقين الكامل في استجابة الله تعالى وعده لعباده. في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (غافر: 60)، مما يدل على أن الله قريب من عباده ويستجيب لهم إذا دعوه بإخلاص وصدق.

وقد أشار الدكتور علي جمعة أيضًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأعمى، حيث علمه كيفية دعاء قضاء الحاجة، مما يبرز أهمية الدعاء بتفكر ويقين. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بضرورة الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس، مع التأكيد على أن الله يضمن الإجابة بما هو خير للعبد.

ويعد دعاء قضاء الحاجة، هو السبيل لفتح أبواب الرحمة والتوفيق من الله، ولذا يجب على المسلم أن يدعو بإيمان وثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب بما هو أنفع له في الدنيا والآخرة.

قضاء الحاجة مستجاب

دعاء قضاء الحاجة

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهمَّ إني أسالك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللهم اجعل لي من كل هم فرجًا

دعاء قضاء الحاجة مستجاب

اللهمَّ إني أسالك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلتَ به أجبتَ، وإذا دُعيتَ به نصرتَ، أن تُفرِّج همي وتُقضي حاجتي وتُيسر لي أمري، اللهم اجعلني من الذين تسير لهم الأمور، وتفتح لهم أبواب الرزق والبركة، وتُفرح قلبهم بما تمنوا.

اللهمَّ اجعل لي من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية، واغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

اللهم يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، اجعل لي من فضلك رحمةً، ومن لطفك تسهيلًا، ومن عطائك غنى، ومن بركتك نجاحًا. اللهم استجب لي، وأجب دعائي، واجعل قضاء حاجتي سببًا لرضاك عني.

للهم اجعل لي من كل ضيق مخرجا

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد

اللهم إني أسالك باسمك العظيم الذي إذا دعيتَ به أجبتَ، وإذا سُئلتَ به أعطيتَ، أن تيسر لي أمري، وتفرج عني ما أنا فيه، وتمنحني من بركاتك ورحمتك ما يعينني على قضاء حاجتي.

اللهم إني أسالك في هذه الساعة المباركة أن تفتح لي أبواب الرزق، وأن تفرج همي، وتكشف غمي، وأن تيسر لي ما صعب من أمري، وتوفقني لما تحب وترضى.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل بلاء عافية، وارزقني من حيث لا أحتسب، واجعلني من أهل الفضل والجود، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم استجب لي، وسهل عليَّ طريق النجاح، وامنحني القوة على تحمل الصعاب، وبارك لي في حياتي، وعافني في ديني ودنياي وآخرتي، واجعل لي نصيبًا من سعة رزقك وفضل نعمتك.

اللهم استجب لي

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