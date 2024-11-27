دعاء المطر وأهم أدعية البرق والرعد والرياح

دعاء المطر والبرق والرعد والرياح.. يرتفع معدلات البحث عبر محركات البحث العالمية الآن عن عبارات مثل «دعاء المطر- دعاء المطر قصير- - دعاء الرياح - دعاء البرق والرعد»، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية يومياً عن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من البلاد، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أهم أدعية المطر والرياح والبرق والرعد.

أدعية أهم الظواهر الجوية

أهم أدعية سقوط المطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن السيدة عائشة- رضي الله عنها- أن الرسول صل ٱللهُ عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل المطر يقول: «اللّهم صيبا نافعًا» رواه البخاري، وفي لفظٍ آخر لأبي داود في «السنن»: «اللهُم صيبا هنيئا».

أدعية نزول الأمطار

اللّهُمّ حواليْنا ولا عليْنا، اللّهُمّ على الآكام والْجبال والآجام والظّراب والأوْدية ومنابت الشّجر.

اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ عاجلًا غيْر آجلٍ.

اللهم صيبا هنيًا وصيبًا نافعًا.

اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعاً.

دعاء المطر

أدعية المطر القصيرة

-سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.

-اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

-اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

-اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

-اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

-اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي.

دعاء الرزق عند سقوط المطر

-اللَّهمَّ إنِّي أَعوذ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ.

-اللهم إني أَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ.

-اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.

-اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما.

-اللهم إني أسألك العافية من كل بلية.

-اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس.

-اللهم إني أسائلك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.

-اللهم إني أسألك أن ترفعني عندك أعلى الدرجات.

-اللهم إني أسألك أن تَبلِغني أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

-اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه.

-اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

أهم أدعية البرق والرعد

دعاء البرق والرعد

وتابعت دار الإفتاء أنه يستحب حين حدوث الأمطار الرعدية ألا يتبع المرء البرق بنظره وأن يردد الأدعية الآتية:

-اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

-سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة منْ خيفته.

-اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا البلاء، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم.

-يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

-اللهم اغفر لي، واعف عني، وعافني، واهدني إلى الصراط المستقيم.

-سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وللمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات.

-اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما، اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس، اللهم إني أسائلك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.



-اللهم إني أسألك أن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، اللهم إني أسألك أن تَبلِغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

-أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

-اللهم إنا نعوذ بك من الذين تآمروا علينا، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والحسد.

-اللهم إنا نعوذ بك من كل شرور الدنيا ما ظهر منها وما بطن.

-اللهم عليك بالظالم والمؤذي الحاسد والذين مكروا بنا وأرادوا بنا السوء.



-اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه.

-اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

-يارب السموات والأرض اللهم أني أسالك أن تحصن بيتي وأولادي وزوجي من شر الحسد.

-اللهم إني أسألك أن تذهب البأس عنا وأن تشفي عبادك شفاءً لا يغادر سقمًا.

الأدعية المستحب قولها عند هبوب الرياح

ويستحب وقت هبوب الرياح ترديد دعاء الرياح والغبار، حيث كان سيدنا محمد ﷺ إذا عصفت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»رواه مسلم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية على أنه من الأعمال المستحبة وقت هبوب الرياح أنه لا يسبّ الرِّيحَ إذا عصَفَت، ويُستحبُّ أن يقول الإنسان عند ذلك: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

ومن أفضل أدعية الرياح أيضاً «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا».

وروى الإمام أبوداود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها»، ووفقا لما أوضحته دار الإفتاء فإن معنى من رَوْح الله- بفتح الراء- قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

وأوضح أيضاً الإمام الشافعي، في كتابه الأم عن دعاء الرياح والعواصف أنه لا ينبغي لأحد أن يسُبَّ الرياح؛ فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجندٌ من أجناده، يجعلها رحمةً ونقمة إذا شاء، واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه.

دعاء الرياح

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