مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف امتى؟

مواعيد الصلاة اليوم.. تعمل الهيئة المصرية العامة للمساحة على تقديم خدمة مواقيت الصلاة بشكل مستمر على موقعها الرسمي، حيث يتم تحديث مواعيد الصلاة في 79 مدينة على مدار الساعة، هذه الخدمة مهمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية للتعرف على مواعيد الصلوات الخمس، وتشمل الخدمة مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.





مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

حيث انه في إطار هذه الخدمة، نشرت الهيئة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، والتي تشمل المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، وأسوان، وغيرها، ففي القاهرة سيكون وقت الفجر الساعة 5:05 صباحًا، والشروق الساعة 6:37 صباحًا، بينما موعد صلاة الظهر الساعة 11:46 صباحًا، والعصر الساعة 2:36 مساءً، اما موعد صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً، والعشاء الساعة 6:17 مساءً.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل معرفة مواعيد الصلاة للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتقديم دعم فعال للمسلمين لممارسة شعائرهم الدينية في أوقاتها الصحيحة.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:11 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:39 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 5:02 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:42 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:31 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:51 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:13 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:34 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 2:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 4:49 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:09 مساءً.

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