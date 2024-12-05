مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في المحافظات.. لاتفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي النور الذي يضيء حياة المسلم، ويجعل روحه مطمئنة ونفسه راضية، إنها العبادة التي تحقق الغاية الكبرى من وجودنا، وهي عبادة الله وحده دون شريك، كما قال تعالى:"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" سورة الذاريات الآية 56، في الصلاة تجد النفس السكينة، وفيها يصل العبد إلى مقام الخشوع والتواصل مع ربه، فهي ليست مجرد أداء حركات، بل وسيلة لترتيب النفس وإصلاح القلب، ونافذة يلجأ إليها المسلم في لحظات الفرح والحزن على السواء.

الصلاة تترك أثرًا عظيمًا في حياة المسلم، فهي تغرس الطمأنينة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتعينه على تحمل مشاق الحياة وهمومها، كما قال الله تعالى:"واستعينوا بالصبر والصلاة" سورة البقرة الآية 45.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 36: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

وقت صلاة الظهر 11:34 ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

وقت صلاة العصر 40: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة

أهمية الصلاة

الصلاة ليست مجرد حركات أو كلمات تُقال، بل هي رحلة روحانية تؤدي إلى تحقيق السكينة والراحة النفسية، عند كل سجدة، يقترب العبد من ربه أكثر، ويشعر بقربه، وكأن لا شيء في هذا العالم يستطيع أن يشغله عن خالقه. في كل مرة يؤدي المسلم الصلاة، يشعر وكأنما هو قد بدأ صفحة جديدة في حياته، بعيدًا عن هموم الدنيا وغمومها.

لقد جعل الله الصلاة ركنًا أساسيًا في حياة المسلم، فهي ليست فقط وسيلة للتواصل مع الله، بل أيضًا طريق للهدى والتوجيه في شتى شؤون الحياة. كما قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" سورة الذاريات الآية 56، فالعبادة، وعلى رأسها الصلاة، هي الهدف الأسمى من وجودنا على الأرض. الصلاة تزرع في النفوس الطمأنينة، وتحارب كل ما يعكر صفوها من هموم ومشاغل الحياة،وهي كذلك وسيلة لتحقق التقوى، فكما قال تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" سورة العنكبوت الآية 45.

إن الصلاة هي أكثر من مجرد فريضة؛ إنها حياة متجددة من أجل الرقي بالنفس والجسد، وسلامٌ داخلي يلجأ إليه المسلم في كل لحظة يواجه فيها تحديات أو ضغوطات الحياة. في هذا السياق، تتكشف فوائد الصلاة العميقة على النفس والروح والجسد، وتستمر هذه العبادة في إضفاء البركة والسكينة على حياة المسلم، مما يجعلها من أعظم العوامل التي تحسن من جودة الحياة وتساهم في بناء مجتمع مسلم قائم على المحبة والإخاء.

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