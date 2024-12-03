مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

تمثل الصلاة الصلة العظيمة بين العبد وربه، وهي عمود الدين الذي يقوم عليه الإسلام، فهي العبادة الأولى التي فرضها الله على المسلمين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال النبي ﷺ:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"،وقد فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، حين رفع الله النبي محمد ﷺ إلى السماوات العلى وأمره بخمسين صلاة في البداية، ثم خُففت إلى خمس، ولكن أجرها كخمسين، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلا في حال وجود أعذار كالنفساء والحيض، وتؤدى خمس مرات يومياً كفرائض، وهذا يعزز صلة العبد بربه في كل أحواله.



ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:50ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:00ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49ص

وقت صلاة الظهر 11:33ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 ص

وقت صلاة العصر 39: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة



الصلاة تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، فهي العبادة التي لا يقبل فيها التهاون أو الإهمال، وقد وردت آيات قرآنية كثيرة تؤكد على أهميتها، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14

كما قال سبحانه:﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون، ولأهمية الصلاة، وصفها النبي ﷺ بأنها الفارق بين الإيمان والكفر، كما جاء في قوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهي ليست مجرد حركات أو أقوال، بل هي روحانية تملأ القلب بالسكينة والخشوع، وتقرب العبد من ربه، فهي تجسد تمام الاستسلام لله والطاعة لأوامره، وتحفظ الإنسان من الانشغال بالدنيا عن الآخرة.

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