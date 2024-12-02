مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات اليوم

يعد أذان المغرب من المحطات المهمة في يوم المسلمين، حيث ينتظره الصائمون للإفطار، وهو أيضاً وقت أداء صلاة المغرب، وفيما يلي تقدم جريدة الموجز مواقيت أذان المغرب اليوم في عدد من المحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب في القاهرة: يؤذن لصلاة المغرب اليوم في تمام الساعة 4:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 4:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: يُرفع أذان المغرب عند الساعة 4:49 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان: يكون أذان المغرب في تمام الساعة 5:00 مساءً.

الصلاة.. شعيرة عظيمة وأثرها في حياة المؤمنين

تعد الصلاة إحدى أعظم الشعائر الإسلامية التي تمثل صلة بين العبد وربه، ووسيلة للتقرب من الله عز وجل، وقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تبيّن فضلها وعظيم أجرها، ويقول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، كما ورد قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

أهمية الصلاة وصفات المحافظين عليها

المحافظة على الصلاة دليل على الإيمان والتقوى، ومن أبرز صفات المؤمنين الملتزمين بها أنهم يعمرون مساجد الله، كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ}.

هؤلاء المؤمنون لا تلهيهم الدنيا عن صلاتهم، فهم كما وصفهم الله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

من المهم أن يلتزم المسلم بأوقات الصلاة كما حددها الشرع، وقد أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواعيد الصلاة اليوم في مختلف محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 5:02

الظهر: 11:44

العصر: 2:35

المغرب: 4:54

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 5:09

الظهر: 11:49

العصر: 2:38

المغرب: 4:57

العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 4:48

الظهر: 11:38

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 4:59

الظهر: 11:40

العصر: 2:30

المغرب: 4:49

العشاء: 6:12

أهمية الأذان ودوره في الشعائر الإسلامية

الأذان، الذي يعد فرض كفاية على الرجال، هو وسيلة لإظهار الشعائر الإسلامية ودعوة المسلمين إلى إقامة الصلاة، وكما أنه يعزز روح المجتمع الإسلامي من خلال حث الناس على التوجه إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة.

الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي وسيلة لتحصيل الراحة النفسية والقرب من الله، الالتزام بها يعزز الصلة بالله ويمنح المسلم الطمأنينة والسكينة في الدنيا والآخرة.

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