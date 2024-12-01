تعرف على موعد أذان الفجر في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية

صلاة الفجر هي أولى الصلوات الخمس اليومية، وتمثل بداية مباركة ليوم مليء بالطاعة والبركة، إذ يؤكد الإسلام على أهمية صلاة الفجر، والتي وصفها النبي ﷺ بأنها نور للمؤمنين يوم القيامة، وصلاة الفجر تجمع بين صفات الإخلاص والخضوع لله في وقت يغلب فيه النوم والسكون.

فيما يعد الأذان، نداء السماء الذي يرفع للإعلان عن وقت الصلاة، وهو رمز للوحدة الإسلامية، والأذان له فضله العظيم، إذ يشارك كل من يسمع ندائه المؤذن في الأجر، ويشهد له كل كائن حي على وجه الأرض على ترديده آذان الفجر.

فضل صلاة الفجر

قال رسول الله ﷺ: "ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها"، مما يعكس فضلها الكبير وثوابها العظيم.

أما من يغفل عنها عمدًا، فقد فوّت خيرًا عظيمًا وبركة يومه. حذر النبي ﷺ من ذلك بقوله: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر"، مما يدل على أهمية الإخلاص والجدية في أدائها.

وينشر الموجز موعد آذان الفجر في القاهرة وبعض المحافظات

وننشر موعد أذان الفجر اليوم الإثنين، على موقع الموجز وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى في الجمهورية.

القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:2 ص

الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:9 ص

المنصورة

موعد أذان الفجر في المنصورة: 5:3 ص

أسيوط

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 4:59 ص

سوهاج

مواعيد صلاة الفجر في سوهاج: 4:56

أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:48 ص

الأقصر

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:52 ص

الغردقة

موعد صلاة الفجر في الغردقة: 4:48 ص

الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:59 ص

السلوم

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:28 ص

الفيوم

موعد أذان الفجر في الفيوم: 5:3 ص

المنيا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:2 ص

كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:5 ص

وختامًا، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم شعائره العملية. تمثل الصلاة صلةً مباشرة بين العبد وربه، وهي تعبير عن الإيمان والخضوع لله تعالى. فرضت الصلاة خمس مرات في اليوم لتكون ذكرى دائمة للمسلم تعينه على الطاعة وتبعده عن المعاصي، كما أنها وسيلة لتطهير النفس والروح.

الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي أسلوب حياة يرسخ قيم الانضباط، والإخلاص، والتواضع، وهي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله.

إقرأ أيضا

مواقيت صلاة الفجر الاثنين 25 نوفمبر 2024 في كافة المحافظات

هل يجوز أداء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة؟.. تعرف على الأحكام الشرعية



