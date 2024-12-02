اعرف هتصلي امتي؟.. موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 2-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي موعد اذان الظهر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، في عدد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، مع التركيز على وقت أذان الظهر في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن الكبرى، حيث يتم تحديد هذه الأوقات وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد مواعيد الصلاة في مصر.

وتعتبر صلاة الظهر هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتعد ثاني صلاة في اليوم بعد صلاة الفجر، و تُؤدى صلاة الظهر عندما تزول الشمس عن وسط السماء، أي بعد وقت الظهر الذي يُحدد بدقة حسب الموقع الجغرافي، وتختلف أوقات الظهر من مدينة لأخرى بسبب التغيرات في المواقع الجغرافية.

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 11:44 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:46 ص

موعد أذان الظهر في محافظة اسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:45 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:43 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:46 ص

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:38 ص

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:34 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:40 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:9 م

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:46 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:30 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:47 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:39 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:35 ص

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:46 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:44 ص

أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات متتالية

طرح أحد الأشخاص سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية جاء فيه: "هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية كأربع ركعات متتالية بتشهد أوسط وأخير، مثل صلاة الظهر؟"

وفي ردّه، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر المخصص للإجابة على أسئلة المتابعين، أنه يجوز أداء سنة الظهر القبلية بهذه الطريقة، ولكن الأفضل أن تُؤدى ركعتين ركعتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد اذان الظهر

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