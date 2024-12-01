جميع التوقيتات.. موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لمواقيت الصلاة التي تحددها إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المكلفة بإعلان مواعيد الصلاة يوميًا في مصر.

موعد أذان الظهر اليوم

وتعد صلاة الظهر واحدة من إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين يوميًا، وتُصلى بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وهي ثاني الصلوات في ترتيبها الزمني بعد صلاة الفجر. تتميز صلاة الظهر بأنها تتكون من أربع ركعات، وهي من الصلوات التي يكثر فيها الخشوع والتأمل، حيث يأتي وقتها في منتصف النهار، بعد أن يخف حر الشمس ويبدأ الناس في أخذ استراحة من مشاغلهم اليومية.

تعد صلاة الظهر فرصة للمسلمين للتجديد الروحي والابتعاد عن متاعب الحياة الدنيا، ولها أجر عظيم في الإسلام، خاصة لمن يحافظ عليها في وقتها.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:44 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:45 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:44 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:42 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:46 ص

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:37 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:34 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:40 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:8 م

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:45 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الاقصر

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:29 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:47 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:39 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:34 ص

موعد أذان الظهر في محافظة فى الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:46 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:43 ص

موعد أذان الظهر

فضل الدعاء بعد صلاة الظهر

الدعاء بعد صلاة الظهر له فضل عظيم في الإسلام، حيث ورد في الأحاديث أن الدعاء في هذا الوقت مستجاب بإذن الله. وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحرص على الدعاء بعد صلاة الظهر، بل وأوصى المسلمين بالاهتمام بهذه اللحظات المباركة التي تلي الصلاة، و يُعد الدعاء بعد صلاة الظهر من الأسباب التي تكفر الذنوب وتغفر الخطايا، فهو فرصة للتوبة والتقرب إلى الله.

ومن فضائل الدعاء بعد الظهر أيضًا أنه سبب لفرج الكروب وقضاء الحاجات، حيث تستجيب السماء لدعاء المؤمن في هذا الوقت. كما أن الملائكة تستغفر للمسلم مادام في مصلاه، وتؤمن على دعائه، مما يزيد من بركة الدعاء وفاعليته. فضلاً عن ذلك، فإن الدعاء بعد صلاة الظهر يفتح أبواب الرزق ويوسعها، ويجعله من الأسباب التي تحقق التوفيق في الحياة.

لذلك، يُستحب للمسلم أن يستغل هذه اللحظات بعد صلاة الظهر في الدعاء والطلب من الله، عسى أن يكون هذا الوقت مباركًا ومفتاحًا لخير الدنيا والآخرة.

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