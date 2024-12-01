موعد أذان المغرب اليوم الأحد.. مواقيت الصلاة في محافظات عديدة

تحظي متابعة مواقيت الصلاة يومياً باهتمام كبير من قبل كافة المسلمون عبر محركات البحث الإلكتروني، ولذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات المختلفة، اليوم الأحد 1 ديسمير 2024، وإليكم الآن موعد أذان المغرب لأنها هي الصلاة القادمة وباقي مواقيت الصلاة الأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

يجب أن نعلم أن من عقوبة تارك الصلاة، كما قال كثيرٌ من الفقهاء أنه يستتاب تارك الصلاة فإن تاب كان حسناً وإن لم يتب فإنه يحبسُ حتى يتوب ويصلي كما هو مذهب السادة الحنفية، بل قال بعضهم بأنه يُقتل حداً لا كفراً، أي يقتله القاضي بعد الاستتابة وتبيين أهمية الصلاة وفرضيتها له (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/٥٣-٥٤) وقد استدل الفقهاء لذلك بأدلة كثيرة يمكن العودة إليها في كتب الفقه.

موعد أذان المغرب بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة

المغرب: 4:54

موعد أذان المغرب بالتوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية

المغرب: 4:57

موعد أذان المغرب بالتوقيت المحلي لمدينة أسوان

المغرب: 5:00

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر 5:01

الظهر 11:44

العصر 2:35

المغرب 4:54

العشاء 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر 5:08

الظهر 11:49

العصر 2:38

المغرب 4:57

العشاء 6:20



مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم

الفجر 4:58

الظهر 11:40

العصر 2:30

المغرب 4:49

العشاء 6:12



مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر 4:47

الظهر 11:37

العصر 2:40

المغرب 5:00

العشاء 6:18



مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر 4.58 ص

الشروق 6.27 ص

الظهر 11.44 ص

العصر 2.41 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6.21 م



مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم

الفجر 4.47 ص

الشروق 6.16 ص

الظهر 11.32 ص

العصر 2.28 م

المغرب 4.47 م

العشاء 6.07 م



فضل الأذان

والأذان هو فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أيضاً أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

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