مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في المحافظات.. لا تفوت صلاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام لها مكانة عظيمة، فهي ثاني أركان الإسلام التي بني عليها الدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، وقد وصفها الرسول بأنها عمود الدين، لأنها الأساس الذي يقام عليه الإيمان والعمل، وفرضها الله على المسلمين جميعاً، سواء كان رجلاً كان أو امرأة، ويؤديها البالغ والعاقل، وتم فرضها في ليلة الإسراء والمعراج، و كانت في بداية الأمر خمسين صلاة ثم خففها الله إلى خمس صلوات، ولكن أجرها يبقى كأجر الخمسين، بالإضافة أنها أول عبادة يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:49ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:48ص

وقت صلاة الظهر 11:33ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 ص

وقت صلاة العصر 39: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة اليوم

أهمية الصلاة

تتجلى أهمية الصلاة في كونها الصلة المباشرة بين العبد وربه، وهي وسيلة للتقرب لله ومناجاته، وقد جاءت الإشارة إليها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43، وهي علامة على الإيمان والتقوى، كما قال تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون:1-2، ولا تسقط الصلاة عن المسلم إلا في حالات محددة كالحائض والنفساء، مع إعفائهما من قضائها بعد الطهر، أما تركها عمداً فهو أمر عظيم في الشرع، وقد اختلف العلماء في عقوبته، فمنهم من رأى أنه يُستتاب، ومنهم من شدد بالحكم عليه بعقوبة مغلظة إن أصر على تركها.

وبهذا، فإن للصلاة مكانة عظيمة لا تضاهيها عبادة أخرى، وهي مفتاح القرب من الله وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة.

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