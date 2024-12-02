مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2-12-2024 في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. أولى الإسلام الصلاة مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول عبادة فرضها الله على عباده ليلة الإسراء والمعراج، وقد أكد النبي ﷺ أهميتها بقوله:"أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز، خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:50ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:00ص

وقت صلاة الظهر 11:41ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:48ص

وقت صلاة الظهر 11:33ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 ص

وقت صلاة العصر 39: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة

وجاء ذكر الصلاة في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وهذا يعكس أهميتها ودورها في حياة المسلم، مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾سورة المؤمنون:1-2، وقوله:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ سورة الكوثر الآية 2، وأيضًا قوله:﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، وهي ليست مجرد أداء حركي، لكنها عبادة جامعة تفتح أبواب الرحمة، وتربط العبد بربه، وتمنحه السكينة، كما أنها تحميه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وقد فرضها الله خمس مرات في اليوم، لتكون نورًا لحياة المسلم ودربًا للفلاح في الدنيا والآخرة.

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