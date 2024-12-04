مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد الركن الثاني من أركانه، وهي عبادة عظيمة تحمل مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، ففي حديث رسول الله ﷺ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا».

ووصف رسول الله ﷺ الصلاة بأنها "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، مما يبرز مكانتها وأهميتها في بناء حياة المسلم الروحية والعملية، وتم فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة، وتحديدًا أثناء الإسراء والمعراج، وقد كانت في البداية خمسين صلاة، ثم خففت إلى خمس صلوات، ومع ذلك، يبقى أجرها كأجر خمسين صلاة، وورد عن الرسول ﷺ في حديث آخر: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله».

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

وقت صلاة الظهر 11:51ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 ص

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:42 م

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49ص

وقت صلاة الظهر 11:34ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

وقت صلاة العصر 40: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة

هل الصلاة نجاة؟

الصلاة ليست مجرد عبادة فردية، بل هي صلة دائمة بين العبد وربه، إذ يقوم المسلم بها خمس مرات يوميًا، يتوجه خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، مستغيثًا به في كل وقت، وقد جعل الله الصلاة جزءًا أساسيًا من العبادات التي يجب على المسلم إقامتها، وجعلها شرطًا للنجاة في الآخرة، كما ورد في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون.

من خلال الصلاة، يحصل المسلم على الراحة والسكينة، ويعزز صلته بالله، مستمدًا منها قوة في مواجهة تحديات الحياة، الصلاة تتضمن الطهارة البدنية والنفسية، وتعلم المسلم النظام والانضباط، فهي تزرع في قلبه الشعور بالمسؤولية والتقوى.

وفي الختام، يبقى لزامًا على المسلم أن يحافظ على صلاته ويجعلها جزءًا من يومه، فهي ليست فقط فرضًا، بل هي أساس في بناء الشخصية الصالحة والنهوض بالمجتمع بأسره.

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