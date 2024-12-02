مواقيت الصلاة.. موعد أذان العشاء صلاة العشاء اليوم في مصر

موعد أذان العشاء- يحثنا الدين الإسلامي الحنيف على أداء الصلاة بانتظام لما لها من أثر عظيم على تهذيب النفس وحمايتها من الفحشاء والمنكر، كما ورد في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}. ولهذا فإن المسلم مطالب بالمحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها، ومعرفة مواعيد الأذان في مختلف المدن والمحافظات.

وتنشر جريدة الموجز مواعيد صلاة العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لعدد من مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى مواقيت بقية الصلوات الخمس.

موعد أذان العشاء اليوم

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان العشاء في أبرز المدن المصرية كالتالي:

موعد اذان العشاء في القاهرة: الساعة 6:17 مساءً.

موعد اذان العشاء في الإسكندرية: الساعة 6:20 مساءً.

موعد اذان العشاء في أسوان: الساعة 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

لأداء الصلاة في أوقاتها، نقدم مواقيت الصلوات الخمس بمدينة القاهرة:

الفجر: 5:02 صباحًا.

الظهر: 11:44 صباحًا.

العصر: 2:35 عصرًا.

المغرب: 4:54 مساءً.

العشاء: 6:17 مساءً

مواقيت الصلاه

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

لمعرفة مواعيد الصلاة بمدينة الإسكندرية:

الفجر: 5:09 صباحًا.

الظهر: 11:49 صباحًا.

العصر: 2:38 عصرًا.

المغرب: 4:57 مساءً.

العشاء: 6:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

لأهل الجنوب بمدينة أسوان، مواعيد الصلاة كالتالي:

الفجر: 4:48 صباحًا.

الظهر: 11:38 صباحًا.

العصر: 2:40 عصرًا.

المغرب: 5:00 مساءً.

العشاء: 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

أما في مدينة الإسماعيلية، فجاءت المواقيت كالتالي:

الفجر: 4:59 صباحًا.

الظهر: 11:40 صباحًا.

العصر: 2:30 عصرًا.

المغرب: 4:49 مساءً.

العشاء: 6:12 مساءً.

الصلاة عمود الدين، وأداؤها في أوقاتها يجلب الطمأنينة ويزيد من قوة الإيمان، تابعوا مواعيد الصلوات اليومية بانتظام وحرص لتنالوا رضا الله وتعيشوا بسلام داخلي يعكس روح الإسلام.

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