مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في القاهرة وأفضل الأدعية المستجابة

مواقيت الصلاة في القاهرة.. يبحث العديد من المسلمين في القاهرة عن مواقيت الصلاة اليومية لضبط مواعيد عباداتهم بشكل دقيق، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وفقًا للتوقيت المحلي، لتتمكنوا من أداء صلواتكم في أوقاتها المقررة.

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024

الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة يومية فرضها الله على المسلمين، و تعتبر الصلاة الصلة المباشرة بين العبد وربه، حيث يؤدي المسلم فيها مجموعة من الأفعال والأقوال المحددة، مثل القيام، الركوع، السجود، والتشهد، في أوقات معينة خلال اليوم، كما أن الصلاة ليست فقط عبادة جسدية، بل هي أيضًا وسيلة لتطهير النفس وتقوية الإيمان، وهي تساهم في تنظيم وقت المسلم، وتذكيره بعظمة الله، وتساعده على التأمل والتفكر في معاني الحياة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر فى القاهرة

وتعد صلاة الفجر من أعظم الصلوات في الإسلام، حيث تبدأ أولى صلوات اليوم عند الساعة 5:03 صباحًا في القاهرة، وفقًا للمواقيت المحددة. ويُعتبر وقت صلاة الفجر فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، إذ يبدأ المسلمون يومهم بعبادة وذكر لله في هذا الوقت المبارك.

موعد صلاة الشروق فى القاهرة

يأتي وقت الشروق في الساعة 6:35 صباحًا اليوم في القاهرة، وهو الوقت الذي تشرق فيه الشمس بعد انقضاء صلاة الفجر. ومن السنن المستحبة في هذا الوقت، أداء صلاة الضحى، التي هي صلاة نافلة يحرص المسلمون على أدائها بعد الشروق، إذ يقال إن فيها ثوابًا عظيمًا.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الظهر فى القاهرة

وتقام صلاة الظهر في الساعة 11:45 صباحًا اليوم في القاهرة، وهي الصلاة الثانية من الصلوات الخمس اليومية. تأتي بعد انقضاء وقت الشروق، وتعتبر من الفرص الهامة للمسلمين للراحة الروحية في وسط يومهم.

موعد صلاة العصر فى القاهرة

تؤدى صلاة العصر في الساعة 2:36 مساءً اليوم في القاهرة، وهي الصلاة الثالثة في ترتيب الصلوات اليومية،و تأتي صلاة العصر بعد انقضاء صلاة الظهر، وتُعتبر من الصلوات التي تحظى بفضل كبير في الإسلام.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة المغرب فى القاهرة

تؤدى صلاة المغرب في الساعة 4:55 مساءً اليوم في القاهرة، وهي الصلاة الرابعة من الصلوات اليومية، تأتي صلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة، وهي لحظة مميزة في اليوم حيث تنتهي ساعات النهار ويبدأ الليل.

موعد صلاة العشاء فى القاهرة

تؤدى صلاة العشاء في الساعة 6:17 مساءً اليوم في القاهرة، وهي آخر الصلوات الخمس المفروضة في اليوم، وتأتي صلاة العشاء بعد مغرب الشمس بفترة قصيرة، ويُعتبر وقتها من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الاستغفار والدعاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة

دعاء الصلاة

وَرَدَ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مجموعة من الأدعية التي تُعتبر من الأذكار المستحبة في صلاة المسلم، ومن أبرز هذه الأدعية دعاء الاستفتاح الذي يُقال قبل قراءة سورة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، والذي يُقال فيه:

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ"، كما يُستحب قول دعاء التوجه قبل بدء الصلاة:"وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ".

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