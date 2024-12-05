موعد أذان العشاء اليوم في مصر وأبرز مواقيت الصلاة.. اللهم تقبل

موعد أذان العشاء..الصلاة من أعظم العبادات التي يرفع الله بها الدرجات ويحط الخطايا، وهي السبيل لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ورد في العديد من الأحاديث النبوية، ويهتم المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة، ومن أبرزها صلاة العشاء.

فيما يلي تستعرض الموجز موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لعدد من المدن المصرية، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة لباقي الفروض.





موعد أذان العشاء في القاهرة

يحين أذان العشاء في القاهرة اليوم عند الساعة 6:17 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي.

موعد أذان العشاء في الإسكندرية

بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، يرفع أذان العشاء اليوم عند الساعة 6:21 مساءً.





موعد أذان العشاء في أسوان

أما في أسوان، يحين موعد أذان العشاء اليوم عند الساعة 6:19 مساءً.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مدن مصرية أخرى

إلى جانب موعد العشاء، نستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة لباقي الفروض اليومية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:04 صباحًا

الظهر: 11:45 ظهرًا

العصر: 2:36 عصرًا

المغرب: 4:55 مساءً

العشاء: 6:17 مساءً



مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:11 صباحًا

الظهر: 11:51 ظهرًا

العصر: 2:38 عصرًا

المغرب: 4:57 مساءً

العشاء: 6:21 مساءً



مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

الفجر: 4:50 صباحًا

الظهر: 11:39 ظهرًا

العصر: 2:40 عصرًا

المغرب: 5:01 مساءً

العشاء: 6:19 مساءً



مواقيت الصلاة بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:01 صباحًا

الظهر: 11:42 ظهرًا

العصر: 2:31 عصرًا

المغرب: 4:50 مساءً

العشاء: 6:12 مساءً

أهمية الأذان في الإسلام

الأذان هو إعلان دخول وقت الصلاة، وهو فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويعد الأذان وسيلة عظيمة لإظهار الشعائر الإسلامية، وحث المسلمين على أداء الصلوات في أوقاتها وعمارة المساجد.

الحرص على متابعة مواقيت الصلاة وأداءها في وقتها يعكس التزام المسلم بطاعة الله واتباع سنّة النبي صلى الله عليه وسلم.

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