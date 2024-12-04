موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي للمحافظات

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بكافة المحافظات عن الأيام السابقة، إذا أنه يختلف بدقائق بين العديد من الأماكن الجغرافية.

لذا سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة.

موعد أذان العشاء اليوم

موعد أذان العشاء اليوم

ويأتي موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء كالتالي:

موعد أذان العصر في محافظة الإسكندرية: 6:21 مساءً.

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة: 6:17 مساءً.

موعد أذان العصر في محافظة الجيزة: 6:17 مساءً.

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط: 6:21 م.

موعد أذان العصر في محافظة سوهاج: 6:20 م.

موعد أذان العصر في محافظة المنيا: 6:22 م.

موعد أذان العصر في محافظة أسوان: 6:19 م

موعد أذان العصر في محافظة الغردقة بالبحر الأحمر: 6:11 م.

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية: 6:12 م.

موعد أذان العصر في محافظة السلوم ومطروح: 6:39 م.

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ: 6:17 م.

موعد أذان العصر في محافظة مرسى علم بالبحر الأحمر: 6:09 م.

موعد أذان العصر في محافظة البحيرة: 6:19 م.

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر: 6:17 م.

موعد أذان العصر في سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء: 6:10 م.

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم: 6:20 م.

موعد أذان العصر في محافظة المنصورة بالدقهلية: 6:15 م.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

موعد أذان الفجر 5:03

موعد أذان الظهر 11:45

موعد أذان العصر 2:36

موعد أذان المغرب 4:55

موعد أذان العشاء 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

موعد أذان الفجر 5:10

موعد أذان الظهر 11:50

موعد أذان العصر 2:38

موعد أذان المغرب 4:57

موعد أذان العشاء 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم

موعد أذان الفجر 5:00

موعد أذان الظهر 11:41

موعد أذان العصر 2:31

موعد أذان المغرب 4:49

موعد أذان العشاء 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر 4:49

الظهر 11:38

العصر 2:40

المغرب 5:01

العشاء 6:19

فضل ترديد الأذان

تعد متابعة المؤذن، وقول ما يقول خلفه، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها الجميع.

فيجب ألا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، رواه مسلم.

وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

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