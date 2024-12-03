جميع التوقيتات.. موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الفجر.. يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مدينة القاهرة والإسكندرية وعدد من المدن والمحافظات المصرية، وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من قبل هيئة المساحة المصرية، الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد الصلاة يوميًا في جميع أنحاء الجمهورية.

و صلاة الفجر هي أولى الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتعتبر من أعظم الصلوات لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، و تؤدى في وقت مبكر من صباح اليوم، قبل شروق الشمس، وتُعد بداية يوم المسلم المبارك، وتتميز هذه الصلاة بخصوصية كبيرة، حيث يستهل المسلم يومه بالتوجه إلى الله تعالى بخشوع ودعاء، مما يعزز روحانية النفس ويمنحها طمأنينة وسكينة.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:9 ص

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:2 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:3 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 4:59 ص

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:56 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:2 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:47 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 4:48 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:59 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:28 ص

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:5 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:41 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:6 ص

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:52 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 4:50 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:3 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:3 ص

دعاء صلاة الفجر

اللهم إنني أسألك في هذا الصباح، بركة في العمر، وصحة في الجسد، ورزقاً طيباً، ونجاحاً في كل خطوة.

اللهم اجعل هذا اليوم لنا فتحًا، واجعل فيه كل ما يسعدنا، اللهم ارزقنا فيه توفيقًا، وبارك لنا في وقتنا وأعمالنا.

اللهم اجعل صباحنا هذا بداية خير، واجعل رزقنا فيه وفير، وبارك لنا فيه من كل خير.

اللهم يسر لنا جميع أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم احفظني في بدني، واجعل صحتنا في خير، واجعل هذا اليوم خاليًا من كل مرض أو تعب.

اللهم سهل لي أموري، ووفقني في دروبي، وارزقني التوفيق في كل عمل.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما يحدث في هذا اليوم، ومن شر الأقدار ومن شر الشياطين، اللهم اجعل يومنا هذا خيرًا من الأمس.

اللهم اجعلنا من أهل مغفرتك ورحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد أذان الفجر

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