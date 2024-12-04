موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4-12-2024 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر.. تعتبر صلاة العصر، من الصلوات المفروضة التي ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى فضلها وأهمية الحفاظ عليها. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" (البقرة: 238)، وقد اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، ولكن اتفق الكثير منهم على أن صلاة العصر هي المقصودة في الآية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي.

يقدم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان العصر لليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة يوميًا في مصر.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:36 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:38 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:37 م

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:42 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:41 م

موعد أذان العصر في محافظة المنيا

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:42 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:40 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:31 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:30 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:38 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:30 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:39 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:33 م

موعد أذان العصر

حكم من فاتته صلاة العصر

رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن ما إذا كان من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله، أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن من ترك صلاة العصر قد يحبط عمله في ذلك اليوم فقط، وليس في عمره كله كما يعتقد البعض، وأوضح أن هذا الأمر يعد مصيبة عظيمة، لكنه لا يعني ضياع أجر الأعمال في حياته بالكامل.

وأشار ممدوح إلى أن من يصلي صلاة العصر في جماعة يحصل على أجر كبير، حيث تكتب له الملائكة من الساجدين والراكعين والمصلين القائمين الخاشعين، وتتناوب الملائكة على الشهادة لهذا العبد عند الله تعالى في هذين الوقتين المباركين، صلاة العصر وصلاة الفجر.

فضل صلاة العصر

وأضاف أن صلاة العصر تتميز بفضل عظيم، حيث يُستجاب الدعاء بعد الصلاة، مشيرًا إلى أن هذه الصلاة تُعتبر "أوسط" الصلوات، وهذا ما يجعلها محل اهتمام وفضل كبير في الإسلام، وأوضح ممدوح أن سبب تخصيص الله تعالى لصلاة العصر بهذا الفضل هو أنها تأتي في وقت يتعب فيه الناس من أعمالهم اليومية، وتكون لديهم مشاغل كثيرة، مما يجعلهم في حالة من الجهد والتسويف، ومن هنا، فهي تحمل فضلًا خاصًا عند الله، كما ذكر الإمام النووي في تفسيره لهذا الأمر.

وأكد ممدوح أن الحفاظ على صلاة العصر، وخصوصًا في جماعة، له أجر عظيم ويُعد من أسباب الفوز بشهادات الملائكة في الدنيا والآخرة.

موعد أذان العصر

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