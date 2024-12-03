موعد اذان العصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد اذان العصر.. وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك ضمن مواقيت الصلاة التي تحددها إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر يوميًا، وتختلف مواعيد الصلاة باختلاف المواقع الجغرافية، مما يجعل من الضروري متابعة الأوقات بدقة لضمان أداء الصلاة في مواعيدها.

وتعد صلاة العصر اختبارًا للمؤمن في صبره واهتمامه بالعبادة وسط مشاغل الحياة، فالأوقات التي تسبق العصر تشهد انشغالاً بالأعمال اليومية، مما يجعل أداء هذه الصلاة في وقتها يشير إلى إخلاص الشخص في عبادته لله سبحانه وتعالى.

صلاة العصر

موعد اذان العصر

كما أن صلاة العصر تعتبر من الصلوات التي ورد في فضلها العديد من الأحاديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، مما يعكس أهمية المحافظة عليها وعدم التفريط فيها، حيث تؤدى صلاة العصر ركعتين، وتبدأ بعد انتهاء صلاة الظهر وقبل غروب الشمس، ويجب على المسلم أن يؤديها في وقتها المحدد، ويستحب الإكثار من الدعاء بعد أداء الصلاة.

موعد اذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:35 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:38 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:37 م

موعد أذان العصر

موعد اذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:41 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:40 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:41 م

موعد اذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:40 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:30 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

أذان العصر

موعد اذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:30 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

موعد اذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:38 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:30 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:39 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:33 م

موعد أذان العصر

متى ينتهي وقت صلاة العصر؟

وقت صلاة العصر يبدأ بعد أداء صلاة الظهر مباشرة، ويحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله، وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس قد زالت عن كبد السماء.

أما عن وقت انتهاء صلاة العصر، فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أوقات:

وقت الاختيار، وهو الوقت الأفضل لأداء صلاة العصر، ويستمر حتى يصبح ظل كل شيء مثليّ طوله الحقيقي، أي أن الظل يكون في هذا الوقت ضعف طول الشيء نفسه.

وقت الجواز، وهو الوقت الذي يمكن أداء الصلاة فيه، ويستمر حتى يصفر لون الشمس، أي حين تقترب الشمس من الغروب.

وقت الاضطرار، وهو الوقت الذي ينتهي فيه وقت صلاة العصر، ويستمر حتى غروب الشمس، حيث يصبح أداء الصلاة في هذا الوقت غير جائز إلا في حالات الضرورة، مثل العذر الشديد الذي يمنع من الصلاة في الوقت المحدد.

موعد أذان العصر

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