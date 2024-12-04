موعد صلاة الفجر اليوم الأريعاء 4 ديسمبر 2024 بمحافظات الجمهورية

يبحث العديد من المسلمين علي مستوي مصر علي مواقيت الصلاة المختلفة، لكل ومن يرغب في معرفة مواقيت الصلاة الصحيحة في مختلف محافظات مصر، يقدم موقع "الموجز" اليوم الأربعاء، مواقيت الصلاة الخمسة في عدد من المحافظات، وتشمل مواعيد صلاة الفجر، شروق الشمس، صلاة الظهر، العصر، المغرب، والعشاء.

موااقيت الصلاة

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:18

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:01

موعد صلاة الظهر 11:42 م

موعد صلاة العصر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:34

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد أذان الفجر في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية



هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟.. اعرف حكمها بالتفصيل