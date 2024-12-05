موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5-12-2024 في الإسكنرية والقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب.. يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية المكلفة بتحديد أوقات الصلاة يوميًا في مختلف أنحاء مصر.

صلاة المغرب هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتؤدى بعد غروب الشمس مباشرة، وتعتبر من الصلوات التي تحمل طابعًا مميزًا، حيث يكون وقتها مرتبطًا بتغيرات طبيعية، وهي آخر صلاة في يوم المسلم قبل أن يبدأ الليل، وتتكون صلاة المغرب من ثلاث ركعات فقط، وتؤدى بعد الأذان الذي يرفع مباشرة بعد غروب الشمس، وتعتبر هذه الصلاة فرصة للمسلم للتفرغ للعبادة والتقرب إلى الله بعد يوم طويل من العمل أو الجهد، كما تذكره بآلاء الله وقدرته في تغيير حال النهار إلى الليل، وفي صلاة المغرب، يكون المسلم قد انتهى من مشاغل اليوم وأصبح أكثر قدرة على التركيز في صلاته، وتعد هذه الصلاة بداية للطاعات الليلية التي تليها، مثل صلاة العشاء.

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة

موعد صلاة المغرب في القاهرة: 4:55 م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 4:57 م

موعد صلاة المغرب في 6 أكتوبر (الجيزة): 4:56 م

موعد أذان المغرب في محافظة أسيوط

موعد أذان المغرب في أسيوط: 5:1 م

موعد صلاة المغرب في سوهاج: 5:0 م

موعد أذان المغرب في المنيا: 5:1 م

موعد صلاة المغرب في أسوان: 5:1 م

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان المغرب في الغردقة (البحر الأحمر): 4:51 م

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية: 4:50 م

موعد أذان المغرب في السلوم (مطروح): 5:16 م

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ: 4:54 م

موعد أذان المغرب في محافظة الأقصر

موعد أذان المغرب في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:51 م

موعد صلاة المغرب في دمنهور (البحيرة): 4:56 م

موعد أذان المغرب في الأقصر: 4:58 م

موعد صلاة المغرب في كاترين (جنوب سيناء): 4:49 م

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة الفيوم

موعد أذان المغرب في الفيوم: 4:58 م

موعد صلاة المغرب في المنصورة (الدقهلية): 4:52 م

حكم صلاة المغرب قبل العشاء بربع ساعة

حكم صلاة المغرب قبل العشاء بربع ساعة يتطلب مراعاة وقت الصلاة وفضل أدائها في الوقت المحدد، عمومًا، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها — أي بعد بداية وقتها — دون عذرٍ لا يُعد حرامًا، ولكن يُعتبر خلاف الأولى والأفضل. فالمسارعة إلى الصلاة وأداؤها في أول وقتها له فضل كبير، كما قال الله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ»، و«وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»، مما يعكس أهمية المسارعة في أداء العبادة.

من جانب آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم حريصين على أداء الصلاة في وقتها، وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي العمل أحب إلى الله؟"، فقال: "الصلاة على وقتها"، وهذا يدل على فضل أداء الصلاة في أول وقتها.

ومع ذلك، إذا تأخرت الصلاة إلى آخر الوقت بسبب عذر مشروع مثل المرض أو السفر أو غيرهما، فلا حرج في ذلك. ولكن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بغير عذر قد يؤدي إلى تهاون في أداء الصلاة أو ترك صلاة الجماعة، وهو أمر قد يتسبب في الوقوع في محذور شرعي إذا كان ذلك يتكرر باستمرار.

موعد أذان المغرب

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