مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات الجمعة 6-12-2024

تُعلن المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية عن مواقيت الصلاة اليوم، الجمعة الموافق 6-12-2024 حيث يستعد المسلمون لأداء الصلاة في أوقاتها المحددة، بدءًا من صلاة الجمعة وصولًا إلى صلاة العشاء.

وتحث الدعوة على الحرص على التواجد في المساجد لأداء الصلاة في جماعة، خاصة في يوم الجمعة الذي يُعد من أفضل الأيام في الأسبوع وأعظمها ثوابًا.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات الجمعة 6 ديسمبر 2024، والتي جاءت كالتالي :

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في المحافظات

وتشتمل مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات على الآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:36

موعد صلاة المغرب 4:55

موعد صلاة العشاء 6:17

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية على الآتي:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58

موعد صلاة العشاء 6:21

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط على الآتي:

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 2:45

موعد صلاة المغرب 5:06

موعد صلاة العشاء 6:24

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ على الآتي:

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:30

موعد صلاة المغرب 4:51

موعد صلاة العشاء 6:10

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية على الآتي:

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر 11:35

موعد صلاة العصر 2:34

موعد صلاة المغرب 4:55

موعد صلاة العشاء 6:15

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في السويس على الآتي:

مواقيت الصلاة في السويس

موعد صلاة الظهر 11:34

موعد صلاة العصر 2:34

موعد صلاة المغرب 4:55

موعد صلاة العشاء 6:15

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة على الآتي:

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 3:37

موعد صلاة المغرب 4:57

موعد صلاة العشاء 6:18

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر على الآتي:

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الظهر 11:34

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 5:01

موعد صلاة العشاء 6:18

كما تشتمل مواقيت الصلاة اليوم في أسوان على الآتي:

مواقيت الصلاة في أسوان

موعصلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:17

موعد صلاة المغرب 5:39

موعد صلاة العشاء 6:55

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