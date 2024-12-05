الزكاة على المال المدخر.. كيف يتم حسابها؟.. الافتاء تجيب

الزكاة على المال المدخر.. تعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة مالية فرضها الله على المسلمين لتطهير أموالهم ومساعدتهم في أداء واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، ومن الأسئلة الشائعة التي يطرحها المسلمون: "كيف يتم حساب الزكاة على المال المدخر؟" فالكثير من الناس يودون معرفة الطريقة الصحيحة لتحديد مقدار الزكاة الواجب عليهم دفعه عن المال الذي ادخرته أرصدتهم أو استثماراتهم.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، التفاصيل المتعلقة بكيفية حساب الزكاة على المال المدخر ، وفقًا لما ورد في أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يوضح التقرير كيفية تحديد نصاب الزكاة، وأهم الشروط التي يجب توافرها في المال الذي يتم ادخاره ليكون خاضعًا للزكاة.

الزكاة على المال المدخر

شروط وجوب الزكاة على المال المدخر

لحساب الزكاة، يجب أولاً التأكد من أن المال المدخر يحقق الشروط التالية:

النصاب: يجب أن يبلغ المال المدخر نصاب الزكاة، الذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21. الحول: يجب أن يمر عام هجري كامل على المال المدخر. خلو المال من الديون: يشترط أن يكون المال خاليًا من الديون المؤثرة على قيمته.

كيفية حساب الزكاة علي المال المدخر

لحساب الزكاة على المال المدخر، يجب اتباع عدة خطوات بسيطة:

تحديد المال المدخر، ويشمل المال المدخر أي أموال يملكها الشخص بغرض الادخار مثل الودائع البنكية، المدخرات النقدية، الذهب والفضة، وغيرها من الأصول المالية.

التأكد من بلوغ النصاب، يجب التأكد أن المال المدخر قد بلغ النصاب، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، و إذا كان المال المدخر أقل من هذا المبلغ، فلا تجب عليه الزكاة.

خصم الديون، إذا كان على الشخص ديون يجب سدادها خلال العام الهجري، يتم خصم قيمة هذه الديون من المال المدخر عند حساب الزكاة، أما الديون طويلة الأجل أو غير المستحقة في نفس العام فلا تؤثر على قيمة الزكاة.

حساب مقدار الزكاة، مقدار الزكاة يحسب بنسبة 2.5% من المال المدخر الذي بلغ النصاب. لحساب الزكاة، يتم تقسيم المبلغ على 40، و على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 جنيه مصري من المال المدخر، فإن الزكاة ستكون 250 جنيهًا مصريًا (10,000 ÷ 40).

إخراج الزكاة، بمجرد أن يتحقق النصاب ويحل الحول، يجب على المسلم إخراج الزكاة في الوقت المحدد، إذا تعذر إخراج الزكاة في موعدها بسبب ظروف مالية، يمكن تقسيط الزكاة على أن يتم دفع المبلغ المتبقي في أقرب وقت ممكن.

الزكاة على المال

الزكاة على المال المدخر لشراء شقة

في إطار الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة حول الزكاة، نشر مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على استفسار حول الزكاة على المال المدخر لشراء شقة، وقالت لجنة الفتوى بالمجمع إن الزكاة تجب على المال المدخر بشرط أن يبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمضي عليه عام هجري كامل، وأن يكون فائضًا عن الحاجة الأصلية مثل المأكل والمشرب والمسكن.

وأوضحت اللجنة أنه إذا كان المال المدخر مخصصًا لبناء مسكن لا يمكن الاستغناء عنه، فيجدر بالذكر أن الزكاة لا تجب في هذه الحالة، باعتباره مالًا مشغولًا بالحاجة الأصلية، حيث قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم".

الزكاة على المال المدخر لزواج الابنة

الزكاة على المال المدخر لزواج الابنة

وفي سؤال آخر حول المال المدخر لتجهيز زواج الابنة، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء، بأنه يمكن إخراج الزكاة للغارم الذي استدان لتلبية حاجة مشروعة، مثل الدية أو إصلاح ذات البين، وأضاف أن الأموال المدخرة لتجهيز الزواج ينبغي أن يتم استخدامها من مال الأم إذا كانت قادرة ماديًا، ولا يجوز إخراج الزكاة لهذا الغرض، أما إذا كانت الفتاة ليست من عائلة السائلة وكانت فقيرة، فيجوز إعطاءها من مال الزكاة.

الزكاة على المال المدخر للتجهيز أو أداء الحج

فيما يتعلق بالمال المدخر لتجهيز العروس أو أداء الحج، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال المدخر لهذين الغرضين يجب أن تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، طبقًا لآراء جمهور العلماء، وأضاف أن المال الذي يُدخر لأغراض أخرى، مثل الحج أو تجهيز العروس، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة، بواقع 2.5%.

زكاة المال المدخر في البنك

زكاة المال المدخر في البنك

تطرق الشيخ عثمان أيضًا إلى حكم الزكاة على المال المدخر في البنك، مشيرًا إلى أنه إذا بلغ المال المدخر النصاب الشرعي (أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل، فإن الزكاة تجب عليه، بواقع 2.5% من قيمته.

في الختام، أكد العلماء أن الزكاة تعتبر فرضًا على المسلم الذي يملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان المال مدخرًا للزواج أو الحج أو أي غرض آخر.

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