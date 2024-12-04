ما حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة؟ .. الافتاء تجيب

حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة، يعد حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة، من القضايا التي تشغل بال العديد من الأزواج، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى التزام الزوج بالإنفاق على زوجته في حال تعرضت للمرض، فالإسلام أكد على حقوق وواجبات الطرفين في العلاقة الزوجية، وجعل على الزوج مسؤولية توفير الرعاية والاحتياجات الأساسية لزوجته، بما في ذلك تكاليف العلاج في حال مرضها.

ويقدم موقع الموجز، في هذا التقرير توضيحًا لحكم هذا الإنفاق وفقًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، مع استعراض الآراء الفقهية حول هذا الموضوع وأهميته في الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية.

حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة

حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة، سواء كان دواءً أو أجرة طبيب، يعتبر جزءًا من النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته، وذلك بحسب قدرته المالية، سواء كانت ميسرة أو عسيرة، وأوضح أن هذه النفقة تعتبر بمثابة النفقة الأساسية التي تشمل الطعام والشراب والكساء، وقد تكون أكثر أهمية في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه رغم قدرة الإنسان على تحمل الجوع والعطش، إلا أنه يصعب عليه تحمل المرض، مما يتوافق مع العمل المتبع في مصر والذي يراعي مقاصد الشريعة، كما أن هذا يعبّر عن التقدير للزوجة التي تساهم بشكل كبير في خدمة زوجها ورعاية الأبناء.

وأضاف أن الزامية نفقة علاج الزوجة هي الرأي الذي اعتمدته التشريعات القانونية المعاصرة في مصر ومعظم الدول الإسلامية. ففي المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م، تم النص على أنه: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه حتى لو كانت موسرة أو مختلفة في الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، التي تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، ومصاريف العلاج، وكل ما تقتضيه الشريعة."

حكم إنفاق الزوج على زوجته المريضة

حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يستفسر عن حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته سوى في ما يخص الطعام والشراب، ويترك الأولاد يتحملون مسؤولية علاجها وملبسها.

وفي رده، أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا يعد تقصيرًا شديدًا في حق الزوجة، حيث اختار المشرع المصري وفقًا للفقه المالكي أن الزوج ملزم بالإنفاق على علاج زوجته ودوائها، وأوضح أن تقصير الزوج في هذا الجانب يعرضه لغضب الله في الدنيا وعقابه في الآخرة.

إنفاق الزوج على زوجته المريضة

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