هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام في رمضان؟، كشفت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في مسألة أخذ حقن الفيتامينات أثناء الصيام وهل هي من المفطرات أم لا؟.

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام في رمضان؟، ويستعرض الموجز ما قالته دار الإفتاء المصرية على لسان أمناء الفتوى، وذلك في مقاطع نشرتها عبر قناتها على موقع يوتيوب.

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام في رمضان؟

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام في رمضان؟

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟، وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية للإجابة عن السؤال حقن الفيتامين لا تفطر سواء كانت حقن أو إبر عضلية أو وريدية لا تسبب الفطر أي ليست من مسببات الإفطار.

هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟، وتابع الدكتور أحمد ممدوح بأن الحكم كذلك لو كانت الحقن مغذية أو غير مغذية فهي ليست من المفطرات.

وفي السياق ذاته قال الشيخ عويضة عثمان أحيانًا يأخذ الإنسان حقنة مقوية أو مغذية أو مسكن، فهنا نسأل أنفسنا هل الحقنة حتى لو أخذت في الوريد فهل هذا الوريد من الجوف.

وأضاف يشترط حتى يفطر الإنسان لابد من أن يدخل شيء من الجوف فالفم جوف، والأنف جوف، والأذن أختلف فيها الفقهاء، والدبر يعتبر منفذ وهو جوف عند جمهور الفقهاء، فكل ذلك جوف، ولا ينبغي للعبد أن يدخل منه شيء وإلا أفطر.

وأشار إلى أن الحقن سواء كانت مسكن أو مقوية أو مغذية وتؤخذ في الوريد فهذه ليست بجوف لأنه لا يوصل للمعدة ولكنه يقوي البدن، فلذلك فمن أخذ حقنة مسكنة أو مقوية فهي ليست بجوف ولا تفطر.

أدعية مباركة في اليوم الحادي عشر من رمضان

جدير بالذكر أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في أيام شهر رمضان الكريم ومن أمثلة الأدعية المباركة أن يقول:

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

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