موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025.. وطريقة أدائها في المنزل؟

موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025.. مع دخول ليلة 11 رمضان 2025، يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح، سواء في المساجد أو في المنازل، لما لها من فضل عظيم في هذا الشهر المبارك، وتعد التراويح من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجتهد المسلمون في قيام الليل وقراءة القرآن طمعًا في الأجر والمغفرة.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025، وفقًا للتوقيت المحلي، بالإضافة إلى كيفية أدائها في المنزل لمن يرغب في القيام بها بشكل صحيح وفق السنة النبوية.

موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن صلاة التراويح يمكن أداؤها في المنزل، سواء بشكل فردي أو في جماعة، وذلك للمرضى أو النساء أو من يجد مشقة في أدائها بالمسجد، مشيرًا إلى أنها تؤدى بنفس طريقة باقي الصلوات.

وأضاف أن المصلي يبدأ بالتوجه نحو القبلة، ثم يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح سرًا، ثم يؤدي ركعتين ويُسلّم، ويكرر ذلك حتى يُكمل 8 أو 10 أو 20 ركعة حسب قدرته، وأكد أن صلاة التراويح تُصلى ركعتين ركعتين، مع التسليم بعد كل ركعتين، وهي منفصلة عن صلاة الوتر التي تؤدى بعدها.

موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

استشهدوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنها وطولها، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنها وطولها، ثم يصلي ثلاثًا.

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنام ولا ينام قلبي. متفق عليه.

موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في 11 رمضان؟

في 11 رمضان 1446 هـ (11 مارس 2025)، وقت صلاة العشاء والتراويح في بعض المدن قد يكون في الساعة 7:18 مساءً.

موعد صلاة التراويح في 11 رمضان 2025

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