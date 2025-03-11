عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025.. مع حلول اليوم الحادي عشر من رمضان 2025، يحرص الصائمون على معرفة عدد ساعات الصيام، خاصة مع اختلاف توقيت الفجر والمغرب يوميًا.

ويعد تحديد مدة الصيام أمرًا مهمًا للصائمين، حيث يساعدهم على تنظيم أوقاتهم والاستعداد ليوم جديد من العبادة والطاعةن وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025 وفقًا للإمساكية الرسمية.

عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان

يحين موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان في تمام الساعة 6:01 مساءً، حيث يستعد الصائمون لإنهاء يومهم بالصلاة والإفطار، مستغلين هذه اللحظات المباركة في الدعاء والتقرب إلى الله، ويعد وقت المغرب من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لذا يُنصح بالصلاة والدعاء قبل الإفطار، سائلين الله القبول والمغفرة.

عدد ساعات الصيام اليوم 11 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025، 13 ساعة و38 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من موعد الإمساك قبل الفجر ويستمر حتى أذان المغرب، ومع مرور أيام رمضان، يحرص المسلمون على استثمار هذه الساعات في الطاعة والعبادة، راجين من الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار

يعتبر الوقت الذي يسبق أذان المغرب من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء، حيث ترجى فيها استجابة الدعوات بإذن الله، ويمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء، طالبًا الرحمة والمغفرة والرزق والقبول.

من الأدعية المستحبة في هذا الوقت المبارك، أن يسأل الصائم الله العفو والمغفرة، فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كما يمكنه أن يسأل الله الهداية والتقى والعفاف والغنى، ويرجوه أن يرزقه الصحة والعافية، وأن يزيده من نعمه، ويتقبل منه صيامه وقيامه.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها أيضًا: اللهم اصرف عني الشر، وبلغني ليلة القدر، واجعل قضائي فيه خيرًا وسعادة، وتقبل مني صيامي وقيامي ودعائي، واغفر لي وارحمني، وعافني واعف عني، واكتب لي فيه الخير كله، وأعذني من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفطر يقول: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، ويعبر هذا الدعاء عن انتهاء الصيام بإتمام الإفطار، مع رجاء القبول والثواب من الله تعالى، فهو إعلان بانقضاء يوم من العبادة، واستعداد لنيل الأجر والفضل الذي وعد به الله عباده الصائمين.

عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025

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