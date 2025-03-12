موعد الشروق اليوم الأربعاء 12 رمضان 2025 في جميع محافظات

موعد الشروق اليوم يحرص المسلمين على معرفتة وخاصًا في شهر رمضان 2025 المبارك، وذلك لأن البعض يكثر من الصلاة والدعاء والاستغفار خلال الشهر الكريم، لذا ينتظرون شروق الشمس لمعرفة مواقيت الصلاة في المدن والقرى والمحافظات .

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يسرد الموجز، موعد الشروق اليوم الأربعاء الموافق 12-3-2025 في مدن مصر.

موعد الشروق اليوم 12 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم في القاهرة 12 رمضان: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الإسكندرية 12 رمضان: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم في طنطا 12 رمضان: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في المنصورة 12 رمضان: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الزقازيق 12 رمضان: 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم في دمياط 12 رمضان: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم في سوهاج 12 رمضان: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم في بني سويف 12 رمضان: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم في المنيا 12 رمضان: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في قنا 12 رمضان: 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم في أسوان 12 رمضان: 5:56 صباحًا

موعد الشروق اليوم في مطروح 12 رمضان: 6:17 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الغردقة 12 رمضان: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 12 رمضان

موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية 12 رمضان: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم في دمياط 12 رمضان: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الفيوم 12 رمضان: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ 12 رمضان: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الجيزة 12 رمضان: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم في بني سويف 12 رمضان: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم في أسيوط 12 رمضان: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الأقصر 12 رمضان: 6:02 صباحًا

موعد الشروق اليوم 12 رمضان

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