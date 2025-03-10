موعد أول صلاة تهجد وكيفية أدائها موعدها الصحيح وأدعيتها

مع حلول شهر رمضان المبارك، ارتفعت معدلات البحث عن صلاة التهجد وعدد ركعاتها، حيث تعتبر صلاة التهجد من أفضل العبادات النافلة التي يقرب بها المسلم نفسه إلى الله سبحانه وتعالى في الليل ومن أكثر السنن فضلًا في شهر رمضان المبارك ويحرص عليها المسلمين لإغتنام فضل الشهر المبارك، وخاصة في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك وذلك لأن أخره عتق من النار، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد أداء صلاة التهجد وكيفية أدائه

صلاة التهجد في شهر رمضان المبارك

تعد صلاة التهجد، لها أهمية ضخمة في الدين الإسلامي، وصلاة التهجد في اللغة وهي فعل خماسي للمصدر «هجد»، وتعني السهر أو الاستيقاظ في الليل من أجل أداء الصلاة، حيث يصدق هذا المعنى على الصلاة التي يقوم بها المسلم في وقت متأخر من الليل.

وتعرف صلاة التهجد بأنها الصلاة النافلة التي يقامها وذلك خلال ساعات الليل بغرض التقرب إلى الله عز وجل، ويرد ذكر صلاة التهجد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فتهجد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ» (الإسراء: 79).

ماهو وقت صلاة التهجد؟

تشرع صلاة التهجد عقب صلاة العشاء وتستمر حتى آخر الليل، ومع ذلك، يعد آخر الليل وقتًا مفضلًا من أجل أداء التهجد، وينصح بتأديتها في الثلث الأخير من الليل، حيث قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل صلاة آخر الليل، وجعلها مشهودة لدى الله سبحانه وتعالى.

إليكم دعاء صلاة التهجد

كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، أنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خَاصَمْتُ، وبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ».

ماهي طريقة أداء صلاة التهجد؟

هي نفس طريقة أداء صلاة قيام الليل، ومن الممكن أداء صلاة التهجد عقب النوم القصير بأكثر من طريقة، فمنها أن يقوم المصلي في منتصف الليل ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يكمل بالصلاة ما يشاء من ركعات، وذلك مع الحرص على أن تكون الصلاة ركعتين ركعتين ويسلم عقب كل ركعتين، وعقب الإنتهاء من صلاة التهجد، يمكن للمصلي أن يؤدي صلاة الوتر بركعة واحدة كما كان يفعل أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يؤديها بثلاث ركعات أو خمس.

صلاة التهجد

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