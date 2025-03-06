صلاة تجعل منزلك يشع نورًا في رمضان يراه أهل السماء.. ما هو توقيتها؟، المؤمن في صلة دائمة مع ربه، وشرفه هو قيام الليل كما ورد في الحديث الشريف.

صلاة تجعل منزلك يشع نورًا في رمضان يراه أهل السماء.. ما هو توقيتها؟، وقد بينت السنة النبوية المطهرة فضل قيام الليل، وفضل المحافظة عليه، ويستعرض الموجز ما ورد في السنة النبوية في هذه المسألة.

صلاة قيام الليل

صلاة تجعل منزلك يشع نورًا في رمضان يراه أهل السماء.. ما هو توقيتها؟

صلاة تجعل منزلك يشع نورًا في رمضان يراه أهل السماء.. ما هو توقيتها؟، وجاء عن بعض العلماء أن الملائكة تنظر لمن يقيم الليل كما ينظر الإنسان إلى النجوم في السماء، وقد حكى ابن رجب الحنبلي في ذلك أن كعبا قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يتهجدون بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء.

ومما ورد في قيام الليل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. رواه مسلم.

كما ذكر بعض أهل العلم في فضل قيام الليل أن موضعه " أي المحافظ على قيام الليل"، تراه الملائكة من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا في السماء.

ما ورد في السنة في فضل قيام الليل

ومما ورد في السنة النبوية ما قاله صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره.

قيام الليل شرف المؤمن

وجاء في فضل قيام الليل ما ورد في الحديث اشريف فعن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد عش ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، فإنك مجزي به، ثم قال يا محمد: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس.

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