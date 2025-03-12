عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة النهاردة؟

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025.. مع استمرار أيام شهر رمضان، يحرص الصائمون على معرفة عدد ساعات الصيام يوميًا، خاصة مع اختلاف طول النهار على مدار الشهر، وفي يوم 12 رمضان 2025، يستمر الصيام من وقت الإمساك حتى أذان المغرب، ليصل إجمالي عدد ساعات الصوم لهذا اليوم إلى 13 ساعة و39 دقيقة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات.

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

يحين موعد الإفطار اليوم الأحد 12 رمضان 2025 مع أذان المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يجتمع الصائمون على موائد الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، سائلين الله القبول والمغفرة.

عدد ساعات الصيام اليوم 12 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 12 رمضان 2025 13 ساعة و39 دقيقة، حيث يبدأ الصيام مع الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا، ويحين موعد الإفطار عند أذان المغرب في الساعة 6:01 مساءً، ومع استمرار أيام الشهر الفضيل، يستشعر الصائمون بركة هذه الأيام ويحرصون على التقرب إلى الله بالطاعات والدعاء.

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار

اللهم امنحني سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

اللهم اجعلني من الصابرين، اجعلني من الشاكرين، قوي إيماني وارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي، اللهم أبعد عني رفقاء السوء، وجنبني الفواحش والمعاصي، واغفر لي ذنبي، وطهر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

ربي اجعلني لك شكورا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن غفلة الغافلين، واغفر لي ذنوبي، واعف عني يا عافيا عن المذنبين.

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك وعقابك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه الذهن والتدبر، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله فيه، بجودك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وستر، يا أكرم الناظرين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، ومن عبادك الصالحين القانتين، ومن أوليائك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من الزلات والآثام، وارزقني فيه دوام ذكرك، بتوفيقك يا هادي الضالين.

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025

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