دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025.."اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا"

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025.. مع اقتراب لحظات الإفطار في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، فهو من أوقات الاستجابة التي أوصى بها النبي ﷺ.

مع دخول اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يواصل المسلمون في مختلف أنحاء العالم أداء شعائر الصيام والعبادة وسط أجواء روحانية مميزة، ويحرص الصائمون على استغلال هذا الشهر الفضيل في التقرب إلى الله بالدعاء والأعمال الصالحة، خاصة في اللحظات التي تسبق الإفطار، والتي تُعد من أوقات استجابة الدعاء، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في هذا التقرير دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025.

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

اللهم بعزتك وقدرتك نجِّنا من النار، فأنت القادر الذي لا يعجزه شيء.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، ما أخفيت منها وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، يا رب.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع.

اللهم اهدِنا إلى كل عمل يقربنا إلى الجنة، ويرضيك عنا يا كريم.

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.

اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم تقبل توبتي، وثبّت حجتي، وسدد لساني بالحق.

اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تبدل الحال إلى ما لا يُسر.

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأدعية التي يستحب للمسلم الدعاء بها لطلب الرزق، ومنها

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذابه ومن فتنة النار وعذابها ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

ويعد دعاء الإفطار من السنن النبوية التي يستحب للمسلم ترديدها، لما فيه من فضل وأجر عظيم، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه عند الإفطار. ويعني قوله ذهب الظمأ أن العطش قد زال بعد الصيام.

دعاء قبل الافطار في 12 رمضان 2025

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