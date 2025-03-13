حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام.. هل يفسد الصيام أم لا؟

حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام.. مع قدوم شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن الأمور التي قد تؤثر على صيامهم، ومنها استخدام المستحضرات التجميلية والعلاجية مثل مرطب الشفاه.

في هذا التقرير، يوضح موقع الموجز فيما يلي حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام، وهل يؤثر على صحة الصوم أو يفسده، بالإضافة إلى توضيح إذا ما كان يؤثر على الصلاة أم لا، تعتبر هذه المسائل من الأسئلة الشائعة بين المسلمين في رمضان، لذا نسلط الضوء على رأي دار الإفتاء المصرية بشأن هذا الموضوع.

حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام

حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان، مؤكدًا أن ذلك لا يُفطر الصائم ولا يُبطل الصوم، وأضاف في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه ما دام الصائم لا يبتلع شيئًا من المرطب، فإن صومه يبقى صحيحًا.

كما أوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان الصائم ملتزمًا بأحكام الصيام، فإن صومه يبقى صحيحًا، حتى وإن قصَّر في بعض الفرائض الأخرى، مشددة على أن القبول النهائي للصوم لا يعلمه إلا الله.

حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام

حكم وضع مرطب الشفاه في رمضان أثناء الصيام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام، مؤكدة أن استخدامه لا يفطر الصائم ولا يؤثر على صحة الصوم بشرط ألا يصل شيء من المرطب إلى الجوف.

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالصيام، مثل حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم، وحكم إفطار مريض السكر الذي يتضرر من الصيام، وحكم استخدام بخاخة الربو، وقطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام، حيث أكدت الدار أن هذه الأمور لا تفسد الصوم طالما أنها لا تؤثر على الجوف.

كما أجابت دار الإفتاء عن سؤال بشأن حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، مثل الكحل وأحمر الشفاه، موضحة أنه لا حرج في استخدام هذه المنتجات خلال الصيام لأنها لا تفسد الصوم حتى وإن امتصتها البشرة ووجد الصائم طعمها، وذلك لعدم دخولها إلى الجوف عبر المنافذ الطبيعية.

حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام

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