هل يجوز القراءة في المصحف بدون وضوء؟ .. الافتاء ترد

حكم القراءة في المصحف بدون وضوء.. تثير مسألة جواز القراءة في المصحف بدون وضوء الكثير من التساؤلات بين المسلمين، خاصة في ظل حرصهم على اتباع السنة النبوية والالتزام بالتعاليم الدينية.

ويختص هذا الموضوع بفتوى قد تكون محورية للعديد من المسلمين، حيث يعتبر البعض أن الوضوء شرط أساسي لمس المصحف والقراءة فيه، بينما يرى آخرون أنه يجوز القراءة بدون وضوء في حالات معينة، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي الآراء الفقهية المختلفة حول حكم القراءة في المصحف بدون وضوء، ونناقش ما إذا كان يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف دون الحاجة للوضوء، مع استعراض رأي كبار العلماء وأهل الفقه في هذا الشأن.

حكم القراءة في المصحف بدون وضوء

هل يجوز القراءة في المصحف بدون وضوء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف دون وضوء، موضحًا أنه يجوز قراءة القرآن في المصحف حتى بدون وضوء، بشرط أن يكون الشخص طاهرًا وليس جنبًا أو في فترة الحيض بالنسبة للنساء.

وفي حديثه خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أشار شلبي إلى أن قراءة القرآن دون مس المصحف جائزة باتفاق الفقهاء. وأضاف أن جمهور الفقهاء يشترطون الوضوء لمس المصحف الشريف، بينما أباح بعض الفقهاء مثل ابن حزم مس المصحف دون وضوء، كما أشار إلى أنه يمكن العمل بهذا الرأي في حالات خاصة، مثل المرض أو كبار السن الذين يعانون من صعوبة في الوضوء، أو للطلاب الأزهريين، ورغم ذلك، إذا كان الشخص قادرًا على الوضوء، فإن الأفضل أن يتوضأ قبل مس المصحف.

حكم القراءة في المصحف بدون وضوء

حكم القراءة في المصحف بدون وضوء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية حول حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء، حيث استفسر السائل عن إمكانية قراءة القرآن بغير وضوء في حال كان الشخص يعاني من مرض أو صعوبة في الحفاظ على الطهارة.

وفي رد دار الإفتاء، أكدت أن المسألة تعتمد على الحالة الصحية للشخص. فأوضحت أن الأصل في قراءة القرآن من المصحف هو ضرورة الطهارة التامة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الفقهية، إلا أن هناك استثناءات في حالة الاضطرار، مثل المرض أو الصعوبة في الحفاظ على الوضوء، حيث يجوز للشخص أن يقرأ القرآن دون مس المصحف إذا كان في هذه الحالة، كما أضافت دار الإفتاء أنه إذا كان الشخص قادرًا على التوضؤ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ قبل مس المصحف.

حكم القراءة في المصحف بدون وضوء

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