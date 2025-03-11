عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب 11 رمضان 2025
عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.. مع دخول اليوم الحادي عشر من رمضان 2025، يترقب الصائمون موعد أذان المغرب لإنهاء يومهم بالصلاة والإفطار بعد ساعات من الصيام.
ومع مرور الوقت، يزداد التساؤل حول عدد الساعات المتبقية حتى أذان المغرب، حيث تعد هذه اللحظات من أكثر الأوقات التي يحرص المسلمون على استغلالها في الدعاء والعبادة، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في المحافظات الأخرى.
موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025
وفقًا لإمساكية شهر رمضان، تم تحديد موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الثلاثاء 11 رمضان في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات.
يحين موعد السحور في الساعة 2:23 صباحًا، يليه الإمساك عند الساعة 4:23 صباحًا، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام 4:43 صباحًا، أما موعد الإفطار فيرفع أذان المغرب في الساعة 6:01 مساءً، وتقام صلاة العشاء والتراويح في تمام 7:18 مساءً، وبذلك يبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم 13 ساعة و38 دقيقة، ليواصل المسلمون عبادتهم في هذا الشهر الكريم، راجين القبول والمغفرة.
دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية
اللهم كن عونًا لي ولا تكن علي، وانصرني ولا تجعل النصر لغيري، دبر لي أمري ولا تجعل المكر علي، واهدني ووفقني لطريق الهداية، وانصرني على من ظلمني. رب اجعلني عبدًا شاكرًا لك، ذاكرًا لك، مخبتًا إليك، أوَّاهًا منيبًا، تقبل توبتي، واغسل ذنوبي، واستجب دعائي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وطهر صدري من كل حقد وضيق.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب سهلًا إذا شئت.يا الله، يا واسع الرحمة، يا عالمًا بالسرائر والخواطر، لا يخفى عليك شيء، أسألك من فضلك العظيم، ونور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، فأنت وحدك من بيده الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا به عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن العطاء، ونحن ببابك واقفون، وفيض كرمك منتظرون، يا كريم يا رحيم.
موعد اذان العشاء اليوم 11 رمضان 2025 وصلاة التراويح
يحين موعد أذان العشاء اليوم 11 رمضان 2025 في تمام الساعة 7:18 مساءً، ليبدأ المسلمون بعد ذلك صلاة التراويح، التي تعد من أبرز العبادات في هذا الشهر الكريم، ويحرص الصائمون على أداء التراويح في المساجد أو المنازل، لما فيها من فضل وأجر عظيم، فهي فرصة للتقرب إلى الله والاستزادة من الحسنات في ليالي رمضان المباركة.
موعد اذان الفجرغدا 12 رمضان 2025
يحين موعد أذان الفجر غدًا 12 رمضان 2025 في تمام الساعة 4:42 صباحًا، بينما يكون موعد السحور في 2:22 صباحًا، ويبدأ الإمساك عن الطعام في 4:22 صباحًا، فيما تشرق الشمس في 6:08 صباحًا، ومع اقتراب موعد الفجر، يحرص الصائمون على الاستعداد ليوم جديد من الصيام والعبادة، مستغلين هذا الوقت المبارك في الدعاء والاستغفار، سائلين الله القبول والمغفرة.
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