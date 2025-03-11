siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء ومواقيت الصلاة في محافظات مصر

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء.. وذلك يكون مع حلول اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 11 مارس 2025، حيث يرتقب المسلمون في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان المغرب من الصائمين، حيث يمثل هذا الأذان هو انطلاق صلاة المغرب، التي تعتبر من السنن العظيمة في الشهر الفضيل.

 وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

لا يفوتك

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان في المحافظات.. صلاتك نجاتك

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة عاشر أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في مختلف الأنحاء

اقرأ أيضاً: 

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد أذان المغرب تاسع يوم رمضان 2025 في مختلف المحافظات

لا يفوتك

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب 11 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة عاشر أيام شهر رمضان

تم نسخ الرابط