موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟
موعد اذان المغرب اليوم .. يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، إذ يعد من أهم المواقيت التي ينتظرها الصائمون للإفطار بعد يوم طويل من الصيام.
ومع حلول اليوم العاشر من رمضان 1446هـ / 2025م، يزداد البحث عن توقيت أذان المغرب في مختلف المدن، وفقًا لما تعلنه الهيئات الفلكية الرسمية، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025، بالإضافة إلى بعض الأعمال المستحبة قبل الإفطار.
عدد ساعات الصيام في 10 يوم رمضان 2025
مع دخول اليوم العاشر من شهر رمضان 1446هـ / 2025م، يبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و30 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، ويختلف طول مدة الصيام من يوم لآخر خلال الشهر الكريم، وفقًا لحركة الشمس وزيادة عدد ساعات النهار تدريجيًا.
موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025
أما موعد الإفطار يوم الإثنين 10 رمضان 1446هـ / 2025م، فيكون عند أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي، ويستحب للصائمين اغتنام اللحظات الأخيرة قبل الإفطار في الدعاء والذكر، فهي من الأوقات المستجابة.
مواعيد الصلاة اليوم 10 رمضان 2025
يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة موعد السحور والإمساك استعدادًا للصيام، ويأتي موعد السحور في الساعة 2:24 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند الساعة 4:24، يليه أذان الفجر في الساعة 4:44، كما تشرق الشمس في الساعة 6:11، ويؤذن لصلاة الظهر عند الساعة 12:05، ثم العصر في الساعة 3:28. أما أذان المغرب وموعد الإفطار، فيكون عند الساعة 6:00 مساءً، يليها صلاة العشاء في الساعة 7:17.
ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟
قبل أذان المغرب في رمضان، يستحب للمسلم استثمار هذه اللحظات المباركة في الدعاء والذكر، فهي من أوقات الاستجابةن كما يفضل قراءة القرآن، والاستغفار، وتجديد النية للصيام، إلى جانب الاستعداد للإفطار على تمر أو ماء اقتداءً بسنة النبي ﷺ، وتعد هذه الدقائق فرصة عظيمة لنيل الأجر والتقرب إلى الله.
اقرأ أيضا:
رابط موقع وزارة الأوقاف.. خطبة الجمعة القادمة 14 مارس 2025
ما الذي يجب على المسلمين عمله في شهر رمضان الكريم؟.. الافتاء ترد
- المغرب
- اذان المغرب
- موعد أذان المغرب
- موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025
- مواعيد السحور والافطار
- امساكيه شهر رمضان 1446 هجريا
- امساكيه شهر رمضان 1446
- مواعيد الافطار بشهر رمضان
- إمساكية رمضان لعام 1446 هجريا
- امساكيات شهر رمضان
- امساكيه شهر رمضان 2025
- إمساكية رمضان 2025
- شهر رمضان
- موعد السحور في رمضان 2025
- موعد الفطار في رمضان 2025
- امساكيه رمضان
- امساكيات رمضان 2025
- ساعات الصيام في رمضان 2025
- شهر رمضان 2025
- رمضان 2025
- رمضان
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- الموجز