موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم .. يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، إذ يعد من أهم المواقيت التي ينتظرها الصائمون للإفطار بعد يوم طويل من الصيام.

ومع حلول اليوم العاشر من رمضان 1446هـ / 2025م، يزداد البحث عن توقيت أذان المغرب في مختلف المدن، وفقًا لما تعلنه الهيئات الفلكية الرسمية، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025، بالإضافة إلى بعض الأعمال المستحبة قبل الإفطار.

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 10 يوم رمضان 2025

مع دخول اليوم العاشر من شهر رمضان 1446هـ / 2025م، يبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و30 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، ويختلف طول مدة الصيام من يوم لآخر خلال الشهر الكريم، وفقًا لحركة الشمس وزيادة عدد ساعات النهار تدريجيًا.

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

أما موعد الإفطار يوم الإثنين 10 رمضان 1446هـ / 2025م، فيكون عند أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي، ويستحب للصائمين اغتنام اللحظات الأخيرة قبل الإفطار في الدعاء والذكر، فهي من الأوقات المستجابة.

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 10 رمضان 2025

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة موعد السحور والإمساك استعدادًا للصيام، ويأتي موعد السحور في الساعة 2:24 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند الساعة 4:24، يليه أذان الفجر في الساعة 4:44، كما تشرق الشمس في الساعة 6:11، ويؤذن لصلاة الظهر عند الساعة 12:05، ثم العصر في الساعة 3:28. أما أذان المغرب وموعد الإفطار، فيكون عند الساعة 6:00 مساءً، يليها صلاة العشاء في الساعة 7:17.

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

قبل أذان المغرب في رمضان، يستحب للمسلم استثمار هذه اللحظات المباركة في الدعاء والذكر، فهي من أوقات الاستجابةن كما يفضل قراءة القرآن، والاستغفار، وتجديد النية للصيام، إلى جانب الاستعداد للإفطار على تمر أو ماء اقتداءً بسنة النبي ﷺ، وتعد هذه الدقائق فرصة عظيمة لنيل الأجر والتقرب إلى الله.

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

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